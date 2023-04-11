Владимир Ефимов: право редевелопмента участка площадью 15 га в промзоне «Вагоноремонт» выставлен на торги

Власти Москвы объявили прием заявок на право редевелопмента еще одного участка в бывшей промышленной зоне «Вагоноремонт». Территория площадью более 15 га расположена на севере Москвы на Дубнинской улице, сообщила 11 апреля пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы со ссылкой на вице-мэра Владимира Ефимова.

«Подать заявку для участия в торгах на право реорганизации участка бывшей промзоны "№17, 18 Вагоноремонт" девелоперы смогут до 18 мая, аукцион назначен на 29 мая. В рамках комплексного развития территории площадью свыше 15 га будущий инвестор сможет построить почти 298 тыс. кв. м. различной недвижимости», — сказал Владимир Ефимов. По его оценке, объем инвестиций в проект достигнет почти 25 млрд рублей, а после того, как его завершат, в столице создадут более четырех тысяч рабочих мест.

На данный момент на этом участке размещены склады и стоянка спецтехники. После редевелопмента на нем построят современные объекты для промышленности площадью почти 26 тыс. кв. м. и общественно-деловая недвижимость (около 107 тыс. кв. м). «Также здесь планируется возвести 165 тыс. кв. м. жилья, из них 16,5 тысячи – по программе реновации», – сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Напомним, ранее власти столицы выбрали инвестора для преобразования другой участка этой промзоны. Девелоперы предложили победителю аукциона заключить договор с городом на право комплексного развития территории (КРТ).

Напомним, программа КРТ призвана вовлечь в хозяйственный оборот земли Москвы, которые заброшены или используются неэффективно. По оценкам властей столицы, общий объем инвестиций в нее превысит 7 трлн рублей, а в ходе реализации программы создадут более полумиллиона новых рабочих мест. Первый такой договор с инвестором заключили в 2020 году в отношении промзоны «Октябрьское поле», на данный момент их уже 12. Кроме того, столица назначила операторов, которые преобразуют еще 18 участков.