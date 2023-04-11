Владислав Овчинский: в «Московской технической школе» открылась программа повышения квалификации по аддитивным технологиям

Курсы повышения квалификации по созданию трехмерных объектов в рамках направления «Аддитивные технологии» открыла Московская техническая школа (МТШ) совместно с Российским химико-технологическим университетом имени Д.И. Менделеева (РХТУ). Об этом сообщил 11 апреля руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Аддитивные технологии сегодня — одно из перспективных направлений в промышленном секторе, которое позволяет производить самые сложные изделия из металла, пластика и других материалов. Мы активно развиваем данную сферу, поскольку видим в ней высокий потенциал для отрасли, а как следствие, и экономики города, — сказал Владислав Овчинский. — Поэтому МТШ совместно с Российским химико-технологическим университетом имени Менделеева пополнила свою образовательную базу и запустила программу повышения квалификации по аддитивным технологиям».

По его словам, программа рассчитана на 16 академических часов, чтобы охватить спектр современных аддитивных технологий и методов 3D-печати. Потенциальные слушатели — как специалисты в области моделирования технологических процессов, так и желающие получить профессиональную подготовку в этой сфере. В рамках курса им расскажут о базовой концепции аддитивных технологий и устройства 3D-печати, основы моделирования, вычислительные методы, а также об основном программном обеспечении для 3D-печати.

«Непрерывное образование сегодня является неотъемлемой частью жизни, оно обеспечивает возможность постоянного повышения уровня собственной компетентности и востребованности в новых отраслях экономики. Программа повышения квалификации, которую мы запускаем совместно с МТШ, предоставит слушателям широкие возможности для получения новых знаний в области технологий и материалов трехмерной печати, а также познакомит с основными этапами жизненного цикла изделий, полученных методами аддитивных технологий», — прокомментировал проректор по развитию образовательных программ и международной деятельности РХТУ им. Д.И. Менделеева Игорь Еремин. Он добавил, что успешно прошедшие аттестацию слушатели получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Напомним, правительство Москвы инициировало проект МТШ в 2021 году. Его цель состоит в том, чтобы повысить квалификацию городских инженеров в работе с инновационными технологиями, которые оптимизируют производственные процессы и развивают промышленный потенциал. Всего в рамках МТШ планируют открыть 9 направлений , включая такие как «Искусственный интеллект в промышленности», «Промышленный дизайн», «Микроэлектроника и фотоника», «Робототехника и сенсорика».