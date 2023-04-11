Военный эксперт назвал главные цели российской ядерной торпеды «Посейдон»

Военный эксперт Алексей Леонков назвал главные цели российской ядерной торпеды «Посейдон».

По его мнению, это береговая инфраструктура США и Великобритании. В интервью изданию News.ru он также отметил, что данное оружие может совершенно спокойно вызвать цунами, способное уничтожить небольшой город.

«Главной целью «Посейдона» служит береговая инфраструктура противника, в частности США и Великобритании, – подчеркнул специалист, – Так как через морские порты идёт переброска войск и осуществляется снабжение».

При этом уничтожение ударных и авианосных группировок, полагает Леонков, является второстепенной задачей.

«Кроме того, «Посейдон» может совершенно спокойно вызвать цунами, причем достаточно большое для уничтожения небольшого города», – резюмировал российский военный эксперт.

Как ранее писал «Эксперт», по мнению издания Popular Mechanics, ядерная торпеда «Посейдон» не несет угрозу для материковой части США, так как в случае её взрыва большая часть волновой энергии перед тем, как достичь берега, рассеется на континентальном шельфе.

Авторы материала при этом обращает внимание на чрезмерно большую для подводного аппарата заявленную скорость в 200 км в час, которую торпеде будет обеспечивать нахождение её в воздушной каверне. Это, как считает издание выглядит «неубедительно». Кроме того, отмечается, что движение, использующее кавитацию, обычно приводит к повышенной шумности, что «на тактическом уровне бессмысленно».