Европа запросила у «Газпрома» больше «голубого топлива»

Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов проинформировал, что российская компания на дату 11 апреля подает газ в Европу через территорию Украины в объеме 40 млн куб.м, сообщил «Интерфакс».

По информации агентства, оператор ГТС Украины принял от «Газпрома» заявку на транзит в указанном объеме. При этом, приводит информресурс слова Куприянова, транзитные мощности Украина предоставит только по одной из двух точек входа ГТС Украины — газоизмерительной станции «Суджа». Заявка на прокачку газа европейским потребителям через вторую точку — ГИС «Сохрановка» — украинской стороной отклонена.

Напомним, 11 мая прошлого года Украина официально сообщила о прекращении прокачки транзитного российского газа через газоизмерительную станцию «Сохрановка», находящуюся на территории ЛНР.