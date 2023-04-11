«Желтый дьявол» не намерен дешеветь и уступать «зеленому»

Золото утром во вторник, 11 апреля, ушло ниже отметки 2000 долларов за унцию, отступив от годового максимума. Доллар немного укрепился после того, как отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США указал на напряженный рынок труда в стране и поддержал прогнозы об очередном повышении процентной ставки ФРС в мае.

Статья по теме: Инвесторов встревожила судьба доллара

Данные, опубликованные в пятницу, показали, что число занятых в несельскохозяйственном секторе США увеличилось в марте на 236 тыс. рабочих мест, приблизившись к ожиданиям в 239 тыс. Уровень безработицы также снизился — до 3,5% по сравнению с прогнозами на уровне 3,6%. Рынки сейчас оценивают с вероятностью 66%, что ФРС повысит ставку на 25 базисных пунктов в следующем месяце.

Статья по теме: Рынки подхватили золотую лихорадку и, похоже, надолго

В то же время инвесторы ожидают в среду ключевых данных по инфляции в США, чтобы получить подсказки относительно кампании ужесточения политики центрального банка. При этом ранее член совета управляющих Европейского центрального банка Клаас Кнот выразил сомнения в необходимости еще одного повышения ставки на полпроцента в мае, предполагая меньшее повышение ставки в ЕС — всего на четверть пункта.

Цену «желтого металла» поддерживает спрос на безопасные активы — инвесторы остаются под давлением негативных настроений на фоне опасений замедления экономического роста и неопределенности в отношении денежно-кредитной политики во всем мире. Кроме того, рынки по-прежнему опасаются новых экономических проблем из-за банковского коллапса, который может затормозить рост экономики в этом году.

Тем временем цена на золото в Японии вновь обновила исторический максимум на фоне роста интереса инвесторов к этому активу, пишет ТАСС. Компания Tanaka Kikinzoku, один из крупнейших в стране производителей и продавцов драгоценных металлов, во вторник установила розничную цену за 1 г золота на уровне 9 446 иен (70,9 долл. по текущему курсу). Последний раз исторический максимум обновлялся 5 апреля. Тем временем стоимость золотых фьючерсов на Токийской товарной бирже во вторник составляет около 8 539 иен.

Если же говорить не только о рыночной ситуации, но и о спросе на металл в принципе, то он тоже достаточно высок. В начале нынешнего года россияне резко нарастили инвестиции в сложные инструменты, связанные с золотом, сообщают «Известия». По данным Мосбиржи, в первом квартале среднемесячный объем операций с фьючерсами и опционами на золото вырос на 88% по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом. Эксперты считают, что инвестиции в золото стали заменой вложениям в "токсичные" валюты.

Доллар не выдерживает гонку с золотом

В начале торгов 4 апреля стоимость фьючерсов на золото в Чикаго после длительной консолидации около 2000 долл. за унцию показала резкий рост до 2037 долларов, отмечает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Большой объем средств на покупку зашел в рынок после выхода данных Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS), показавших, что количество открытых вакансий в США в феврале упало сильнее прогнозов и опустилось ниже 10 млн впервые с мая 2021 года. Косвенно это указывает на проблемы в американской экономике. Под влиянием крупных покупок стоимость фьючерсов на золото протестировала уровень 2048 долл. за унцию.

Вероятно, предполагает аналитик, арест республиканского кандидата в президенты США на выборах 2024 года также повлиял на рынок, усиливая политические риски созданием весьма неприятного для демократического общества прецедента. Позже рынок стабилизировался вблизи 2040 за унцию, но поводов для продолжения роста не хватило, и в настоящее время цены понизились к 2016 долл.

Вполне вероятно, говорит Лукичева, что рынок будет неоднократно тестировать на прочность сильный уровень поддержки $2000 за унцию, прежде чем возобновит движение вверх. В ходе вчерашней торговой сессии стоимость фьючерсов на золото в Чикаго проваливалась до 2002 долл., откуда наблюдалась коррекция цены вверх.

Расширение баланса ФРС США вновь сменилось сокращением, как и обещал глава ФРС Джером Пауэлл. В результате участники рынка настроены на более жесткую политику регулятора. Цены фьючерсов CME FedWatch свидетельствуют, что с вероятностью 33,7% на майском заседании регулятор оставит процентную ставку на уровне 4,75-5%, а с вероятностью 66,3% - повысит на 0,25%, до 5-5,25%. В июле 2023 года большинство участников рынка ожидает процентную ставку на уровне 4,75-5%, а в декабре 2023 года — на уровне 4,25-4,5%. К середине 2024 года большинство склоняется к уровню 3,5-3,75%, в декабре 2024 года — 3-3,25%.

Спрос на золото в ETF начал подрастать, указывает эксперт. На неделе, завершившейся 31 марта, запасы золота в фондах выросли на 13,0 тонн. Общий уровень запасов золота в ETF составляет 3443,8 тонн. Приток запасов золота в ETF в марте составил 32,1 тонну, свидетельствуют данные World Gold Council. Основной приток наблюдался в фондах США и Великобритании.

Данные World Gold Council также показали, что центральные банки продолжают покупать золото (по предварительным оценкам в январе закуплено 74 тонны, в феврале 52 тонны). Банк Китая в марте закупил около 16 тонн металла. Также растет количество двусторонних соглашений между странами в расчетах за операции, минуя доллар США. Это будет значимым фундаментальным фактором для поддержания роста цен на золото в долларовом эквиваленте.

«При этом растущие политические и экономические риски в США никуда не делись. Арест оппозиционного кандидата в президенты США отчасти вызвал рост цен на золото, но поскольку прецедент создан и ситуация не исчерпана, риски по мере приближения выборов 2024 года продолжат нарастать. Это уже приводит к печальным последствиям для американского доллара и экономики США. В связи с этим, ожидается продолжение растущего тренда на рынке золота. Если рынку удастся закрепиться выше уровня 2000 долларов, то возобновится движение вверх к уровням сопротивления 2050—2070», — говорит Лукичева.

Вообще, отмечает эксперт, в весенне-летний период рынок золота обычно бывает сезонно слабым из-за снижения спроса на физический металл. Это может обусловить коррекцию цен вниз в данный период к 1980—1950 долл.

Если же говорить про новые рекорды золота в Японии, то цены на золото в японских иенах достигли очередного максимума благодаря валютному фактору и обеспокоенности японских инвесторов за состояние экономики и банковской сферы. В 2022 г. рост экономики Японии составил всего 1%, что равноценно его отсутствию. Дефицит энергоносителей и их дороговизна ставят под вопрос развитие японской экономики как таковое.

Банковский кризис в США повысил риски для банковской системы Японии, так как обе системы сильно взаимосвязаны, а японские банки имеют значительные интересы в Штатах. Отдельно можно сказать, что фактически во всех валютах стоимость золота находится на очень высоких уровнях, хотя и не во всех на максимальных. Но растущий тренд явно виден на 10-летних графиках.

Это отражает затяжную девальвацию валют как относительно доллара США, так и относительно золота. Современная финансовая система так устроена, что Штаты распространяют инфляцию за свои пределы, но также потихоньку девальвируют и доллар. В последние дни этот процесс вновь ускорился на фоне разгорающегося кризиса евро-долларовой финансовой системы.

Темпы девальвации валют также зависят от ДКП конкретного центрального банка. Касательно Японии можно сказать, что иена обесценивается крайне быстро к доллару США из-за продолжения сверхмягкой политики Банка Японии. Именно это отражает стоимость золота в иенах, находящаяся на 10-летнем максимуме.

Американская статистика гонит золото вверх

Во вторник, 11 апреля, цены на золото на утренних торгах снова демонстрирует позитивную динамику, прибавляя 0,4% — до отметки 2000 за тройскую унцию, указывает аналитик TeleTrade Алексей Федоров. Это произошло после нескольких дней коррекционного снижения, в ходе которого с четверга, 6 апреля, «золотые» котировки потеряли около 2%, достигнув в понедельник, 10 апреля, отметки 1981 долл.

Откат цен на золото в последние дни был ожидаем для рынка, констатирует эксперт. После активного роста в первой половине прошлой недели, в динамике главного драгоценного металла образовалась краткосрочная техническая «перекупленность», которая не позволила золоту продолжить рост выше 2032 долл.

Инвесторам была нужна фундаментальная причина для коррекции, и они ее нашли сначала в жестких заявлениях главы ФРБ Кливленда Лоретты Местер, указавшей в среду, 5 апреля, на необходимость дальнейшего повышения учетной ставки ФРС. А затем и в пятничном отчете по американскому рынку труда нашлись веские основания для роста американской валюты: уровень безработицы в США в марте снизился с 3,6% до 3,5%, а NonFarm Payrolls зафиксировал сильные 236 тыс. новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе.

Так что в прошлую среду, 5 апреля, золото перестало расти, в четверг снизилось на 0,6%, к отметке 2007 долл. В пятницу, финансовые площадки в католических странах были в основном закрыты на пасхальные выходные, так что сильный отчет по рынку труда США был отыгран только в понедельник, 11 апреля, когда золото из-за укрепления «гринбека» и откатилось к 1981 долл.

Рынок получил то, что ему было нужно, уверен Федоров. Технические факторы, мешавшие дальнейшему росту в направлении главной цели 2070-2100 долл., были убраны. Теперь не хватает только информационного триггера для возобновления более активной повышательной динамики в ценах на золото.

Очень показательно, что, несмотря на откат «золотых» котировок, интерес к золоту не снижается, говорит Федоров. В России он остается высоким из-за ожиданий снижения курса рубля и токсичности американской валюты для российских инвесторов. В Японии цены на золото в иенах продолжают обновлять исторические рекорды, но из-за уже произошедшего ослабления курса японской валюты (текущее значение 133 иены за доллар США — это минимум с 2002 года).

Спекулятивный интерес также сохраняется высоким. Не смотря на двухпроцентный откат цен на золото, за прошлую неделю в самый популярный отраслевой ETF-фонд SPDR Gold Trust (GLD) пришло еще 184 млн долл. Это, конечно, меньше, чем в предшествовавшую ей торговую пятидневку (253 млн долл., но все-таки стоит учитывать сокращенность прошлой недели и произошедший откат цен.

«Можно сказать, что на коррекции золото покупали, а это хороший признак того, что в скором времени восходящая динамика золотых котировок в направлении 2070-2100 долл. может возобновиться. Это не отменяет необходимости информационного триггера для роста, но в рамках текущей недели на эту роль как раз есть несколько кандидатов», — говорит Федоров.

Первый — ожидаемый в США отчет по инфляции за март. Данные выйдут в среду, 12 апреля, и Уолл-Стрит ожидает существенного замедления потребительской инфляции с 6,0% г/г до 5,2% г/г. Однако при этом ее базовый компонент (цены на энергию и продовольствие) может не снизиться, а вырасти с 5,5% г/г до 5,6% г/г, что придаст неоднозначность инфляционному блоку статистики.

Более перспективным для роста цен на золото выглядит второй кандидат. В пятницу, 14 апреля, в США будут опубликованы корпоративные отчеты банковского сектора за первый квартал 2023 года. И в него могут попасть данные о последствиях кризиса доверия к банкам в прошлом месяце.

Отчитываться будут и гиганты вроде непотопляемого JPMorgan (JPM), и более слабые Wells Fargo (WFC), Citigroup (С), и откровенные аутсайдеры вроде чуть не обанкротившегося в марте First Republic Bank (FRC). Если в представленных отчетах будет обнаружена слабость, а вероятность этого высока, то для золота это станет тем самым информационным триггером, с помощью которого оно и попробует дотянуться до целевого уровня 2070-2100 долл. за тройскую унцию, уверен Алексей Федоров.