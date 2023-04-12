Акции дня: бумаги «Новатэк» в лидерах

Лучше рынка на Мосбирже торговались акции газовой компании «Новатэк» по итогам сессии в среду , 12 апреля. Котировки обыкновенных акций поднялись на +1,90% до 1242,2 руб. за штуку,

Бумаги дорожали на фоне новостей о том, что «Новатэк» купит 27,5% «Сахалинской энергии» за 94,8 млрд рублей. Кроме того, «Новатэк» опубликовал предварительные производственные показатели за первый квартал 2023 года и добыча углеводородов выросла на 1,8% до 163 млн баррелей нефтяного эквивалента. В том числе добыча газа увеличилась на 1,2%. Продажи газа выросли на 5,2% до 22,33 млрд куб. м.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +0,19 % до 2538,47 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0.21% до 975,46 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:07 мск составила 87,43 долларов за баррель (+2,13 %). Российская валюта слабела– 82,33 руб. за доллар.