Вторник стал четвертым днем особо вялых торгов на фондовых биржах США, которые к тому же еще и закрывались всякий раз основными индексами разнонаправлено. Эта серия началась в среду, когда трейдеры уже готовились к длинным выходным на католическую Пасху. На этой же неделе мало кто хотел рисковать в преддверии статистики среды и четверга, а также официального старта сезона отчетности.
S&P 500: затишье перед бурей
Четвертый раз подряд основные фондовые индексы США закрыли день разнонаправлено. Но уже сегодня рынок может определиться с направлением: еще до начала торгов выйдет главная статистика оставшейся части апреля – данные по инфляции.
Коллаж: Тамара Ларина
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