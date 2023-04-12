Финансовые рынки Фондовый рынок США

S&P 500: затишье перед бурей

Глеб Баранов
обозреватель Expert.ru
12 апреля 2023, 09:30

Четвертый раз подряд основные фондовые индексы США закрыли день разнонаправлено. Но уже сегодня рынок может определиться с направлением: еще до начала торгов выйдет главная статистика оставшейся части апреля – данные по инфляции.

Коллаж: Тамара Ларина