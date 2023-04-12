S&P 500: затишье перед бурей

Вторник стал четвертым днем особо вялых торгов на фондовых биржах США, которые к тому же еще и закрывались всякий раз основными индексами разнонаправлено. Эта серия началась в среду, когда трейдеры уже готовились к длинным выходным на католическую Пасху. На этой же неделе мало кто хотел рисковать в преддверии статистики среды и четверга, а также официального старта сезона отчетности.

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