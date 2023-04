Британия ополчилась на семьи российских бизнесменов, кипрских юристов и международные компании

Великобритания в очередной раз расширил свой санкционный список, внеся в него ряд физических и юридических лиц, связанных с российскими гражданами. Об этом сообщает «Интерфакс», со ссылкой на свои источники.

Как указывает информагентство, в список попали дети бизнесмена Владимира Евтушенкова — Феликс и Татьяна (имеющая британское гражданство), а также его супруга Наталья — член совета директоров МТС-банка и люксембургского банка АФК — East-West-United Bank. Под санкциями теперь и дочь сенатора Керимова — Гульнара, а также отец и дочь депутата Госдумы Андрея Скоча, Владимир и Варвара.

Санкции, как дополнительно сообщает «Интерфакс», введены также в отношении компании связанной с Романом Абрамовичем — это Meritservus HC Ltd. Коснулись они и компаний, связанных с Алишером Усмановым — Curzon Sguare Ltd и Hanley Ltd, а также компании USM Holdings Limited, с внесением в список также российского юрлилица этого холдинга — ООО «Холдинговая компания ЮЭСЭМ».

В добавок, как сообщает агентство, компанию вышеназванным юридическим и физическим лицам составили два кипрских корпоративных юриста — Христодулос Вассилиадес и Деметрис Иоаннидес. Первый — за оказание услуг Усманову, второй — Абрамовичу.

Напомним, санкции в отношении России и ее граждан были введены и продолжают вводиться недружественным странами. В ответ Россия ввела санкции в отношении ряда компаний и граждан этих государств.