Эксперт объяснил, почему в России нет достойной альтернативы автобензину и дизтопливу

Мало кто из россиян готов к дополнительным шагам и затратам, чтобы сделать добровольный вклад в «зеленое» будущее. Поэтому основой энергоперехода на альтернативные виды топлива на транспорте пока могут быть только выгоды, в том числе возникающие за счет мер господдержки, считает заместитель директора центра «Экономика отраслей ТЭК» Центра стратегических разработок Сергей Колобанов. В своей колонке на портале «Инфотэк» он объяснил, почему даже при наличии льгот, преференций и субсидий перспективы у сжиженного углеводородного газа (СУГ), компримированного (сжатого) природного газа (КПГ), водорода и электричества в России еще очень слабы.

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«Применение СУГ (его еще называют "автогаз") для транспорта на государственном уровне в России не поддерживается. Низкие цены на автогаз являются единственным фактором, способствующим распространению этого вида топлива. Из-за ценового преимущества спрос на СУГ рос много лет подряд (в основном среди владельцев подержанных машин, у которых окончился срок гарантии). Однако после появления программ поддержки использования природного газа в качестве моторного топлива этот спрос перемещается в новую нишу, поэтому в долгосрочной перспективе судьба СУГ в транспортном секторе – под большим вопросом», — считает Колобанов.

Компримированный природный газ в России, по его словам, значительно дешевле традиционного нефтяного топлива и СУГ. Кроме того, его использование поддерживается как на государственном уровне, так и на уровне основного интересанта – компании «Газпром». В рамках госпрограммы субсидируются строительство газозаправочных станций, переоборудование автомобилей и стимулирование спроса на покупку такой техники. Компания «Газпром газомоторное топливо» компенсирует юрлицам и ИП стоимость работ по переоборудованию транспорта, предлагает аренду газобаллонного оборудования и пятилетние контракты на заправку со скидкой 20%. Кроме того, в ряде регионов власти предоставляют льготы по уплате транспортного налога для автомобилей, оборудованных для использования природного газа в качестве топлива, директивы о переводе техники на ГМТ получают и госкомпании.

«Пока у природного газа (особенно в свете сокращения экспортных поставок и необходимости расширения сбыта внутри страны) есть определенные перспективы занять значимую долю в качестве транспортного топлива. Но кардинальным способом декарбонизации это, конечно же, не станет», — полагает эксперт.

Водород в качестве альтернативного топлива, по мнению специалиста, в России еще долго будет оставаться экзотикой. Он остается «нишевым решением», и о масштабном промышленном внедрении речи пока не идет.

Что касается электромобилей, то здесь Колобанов признал, что именно электричество побеждает в альтернативных способах привода автомобилей во всем мире. В России тоже развивают электротранспорт, государство субсидирует строительство быстрых зарядных станций, поддерживает производство электротранспорта, вводит льготы по налогу и проезду.

«Но емкость аккумуляторов, время и возможность их зарядки и, самое главное, стоимость – краеугольные камни, ограничивающие удобство использования и распространение электрических "беспроводных повозок". Пока характеристики батарей не радовали потребителей, а машина с сопоставимыми техническими характеристиками получалась на 30–50% дороже аналога на ДВС», — пишет эксперт.

Колобанов подчеркнул, что общих цифр потребления альтернативного топлива на транспорте по видам нет пока ни в одном стратегическом документе. Лишь в Стратегии развития автомобильной промышленности можно увидеть, что к 2035 году продажи в России будут выглядеть таким бразом:

— по легковым авто: электродвигатель (включая гибриды и топливные элементы) – 15–25%, ДВС на газе (метане) – менее 5%, остальное – на традиционных нефтяных топливах;

— по легким коммерческим авто: 13–18% – электро, 15% – на газе;

— по грузовикам: 15% – электро, 20% – на газе;

— по автобусам: 20% – электро, 35% – на газе.

«Есть сомнения относительно согласованности этих цифр с прогнозами внутреннего потребления автобензина и дизтоплива. В последних — только рост и ничего кроме роста во всех сценариях. Нефтяники "сдаваться" не собираются!», — резюмировал автор.

