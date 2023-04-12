Это не пенсионная реформа: Силуанов пояснил суть программы долгосрочных сбережений

Суть новой программы долгосрочных сбережений граждан заключается в создании финансового запаса на образование детей или покупку жилья, например, и не имеет никакого отношения к пенсионным накоплениям граждан. Об этом министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал «Российской газете». Он также подчеркнул, что пенсионные накопления россиян «продолжат управляться Социальным фондом России и негосударственными пенсионными фондами».

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«Суть программы долгосрочных сбережений — предоставить гражданам понятный финансовый продукт, который позволит им сформировать "подушку безопасности" или сделать накопления, например, на образование для детей, на покупку квартиры. Если человек захочет накопить средства себе на пенсию, безусловно, он также может это сделать, воспользовавшись программой. Важно понимать, что заявленная программа не является пенсионной реформой», — заявил Силуанов.

Он пояснил, что в рамках новой программы граждане смогут получить выплаты также и в случае особой жизненной ситуации. Накопленные средства будут выплачиваются наследникам. Кроме того, на долгосрочные сбережения до 400 тыс. рублей будет распространяться единый налоговый вычет 13%, то есть можно будет получить до 52 тыс. рублей.

Также Силуанов отметил, что взносы по программе будут софинансироваться государством, максимальный уровень госдобавки составит 36 тыс. рублей в год в течение первых трех лет. Государство будет гарантировать сохранность накоплений по аналогии с банковскими вкладами, только размер защиты сбережений будет вдвое больше — 2,8 млн рублей.

«Так что программа долгосрочных сбережений — привлекательный инструмент, который поможет сформировать надежный источник дохода в будущем на разные семейные цели», — резюмировал Силуанов.