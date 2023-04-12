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Фурор во втором эшелоне: невероятный взлет «Ависмы»

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
12 апреля 2023, 20:22

Акции «Совкомфлота» стали лидерами падения из-за решения менеджмента направить на дивиденды только половину прибыли. Зато во «втором эшелоне» фурор: бумаги «ВСМПО Ависма» взлетали почти на 40%.

Коллаж: Тамара Ларина