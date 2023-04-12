Базовым сценарием большинства аналитиков было то, что совет директоров контролируемого государством «Совкомфлота» распределит среди акционеров 50% заработанной в прошлом году прибыли, как это и предполагается в госкомпаниях.
Фурор во втором эшелоне: невероятный взлет «Ависмы»
Акции «Совкомфлота» стали лидерами падения из-за решения менеджмента направить на дивиденды только половину прибыли. Зато во «втором эшелоне» фурор: бумаги «ВСМПО Ависма» взлетали почти на 40%.
Коллаж: Тамара Ларина
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