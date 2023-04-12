Глава ЦБ объяснила причины временного ослабления рубля

На совместном заседании Комитета по финансовому рынку, Комитета по бюджету и налогам, Комитета по экономической политике и Комитета по контролю в Госдуме в среду, 12 апреля председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина представила проект своего ежегодного отчета перед депутатами, который будет озвучен на пленарном заседании.

Статья по теме: О финансовом суверенитете уже можно говорить, но говорить пока рано

Трендами текущего года должны стать рост промышленного производства, поддержка устойчивости бизнеса и доходов граждан. Таковы задачи, поставленные президентом в Послании и на заседаниях Госсовета перед всеми ветвями власти, и финансовые органы — не исключение. По этой причине (и зная вероятно о том, что глава ЦБ не любит называть абсолютных цифр в публичных докладах) модератор заседания, председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков озвучил несколько показателей Банка России самостоятельно, предваряя доклад Эльвиры Набиуллиной.

Статья по теме: Минэкономразвития готовится «поднять» 10 трлн рублей на инвестиции

«ЦБ поддерживает закредитованных граждан и предпринимателей, — сказал Аксаков. — Только в прошлом году на реструктуризацию либо кредитные каникулы для граждан был выделен почти триллион рублей. Для предпринимателей на те же цели — 1 трлн 162 млрд рублей. При этом Банк России обеспечил финансовую стабильность, как фундамент для экономического и промышленного роста, технологической перестройки экономики».

Эльвира Набиуллина начала сообщение с рассказа о том, как ЦБ реагировал на прошлогодние санкционные удары.

Самые быстрые и жесткие санкции были введены именно против финансового сектора. Рынки отреагировали паникой: рубль начал стремительно падать, а заморозка российских резервов на Западе привела к тому, что у ЦБ не оказалось возможности проводить валютные интервенции, чтобы поддержать курс.

«Чтобы привести в чувство валютный рынок и не допустить неконтролируемого разгона инфляции, мы повысили ключевую ставку сразу на 20 процентов. Для того, чтобы влиять на валютные потоки после заморозки резервов, были введены ограничения на движение капиталов. А чтобы не допустить коллапса фондового рынка, мы приостанавливали торги на бирже. Первые меры были очень жесткими, это было тушение пожара, тем не менее они помогли быстро пройти пик инфляции и избежать девальвации курса, которая происходила в прошлые большие кризисы»,— напомнила Набиуллина.

По словам главы ЦБ, курс рубля при этом оставался рыночным, балансируя интересы импортеров и экспортеров, а жесткие меры примерно через месяц стали постепенно отменять.

Быстрая остановка роста цен позволила начать понижение ключевой ставки быстрее, чем после кризиса 2014 года, и уже в сентябре она достигла 7,5%, что на два процентных пункта ниже, чем до начала СВО. На этом уровне она держится до сих пор.

«Мы действительно применили радикальные антикризисные меры, — говорит Набиуллина. — Такие меры — это мощное лекарство, которое может дать побочные эффекты. Поэтому прием такого лекарства нужно отменять, как только пациент может справиться без него. Ровно так мы и действовали».

После ослабления валютных ограничений к ЦБ было много вопросов о возникшем оттоке капиталов. Однако Набиуллина в тот момент стояла на своем: эти деньги не убегают из российской экономики. Они находятся за границей, чтобы проще было оплачивать необходимый стране импорт в условиях, когда платежи из России из-за санкций перестали проходить.

Меры, принятые в прошлом году ЦБ, привели к результату, которого не удавалось добиться долгие годы: в марте 2023-го годовая инфляция опустилась ниже 4%. «А по итогам апреля, вероятнее всего, она еще снизится», — предполагает глава Банка России. — Вместе с тем, обменный курс, который сейчас ослабляется, может оказать некоторое проинфляционное влияние».

За технологический суверенитет с ограниченным кредитом

По прогнозу Эльвиры Набиуллиной, кредитование предприятий в 2023 году вырастет на 10%.

«Предприятия будут замещать кредиты, которые в прошлом они брали у иностранных банков, — говорит глава ЦБ. — Импортозамещающая промышленность и растущая экономика будут нуждаться в большом объеме финансовых ресурсов. Это означает: мы должны позаботиться, чтобы банки и другие финансовые институты прежде всего финансировали проекты технологического суверенитета. У нас есть подготовленный совместно с правительством РФ пакет приоритетных проектов, для которых будут смягчены условия кредитования. Это должно повлиять положительно на всю экономику страны».

Однако, по мнению докладчицы, нужно уходить от ситуации, когда среди способов финансирования развития предприятий доминирует кредит. Требуется развивать такой инструмент, как долевое финансирование, привлечение акционерного капитала.

«В России в свободном обращении находится всего 10% акций, а в других странах — 80%. К этому нужно стремиться, активно привлекать инвесторов — большая задача, но для этого требуется предсказуемость условий и раскрытие информации о компаниях», — считает глава ЦБ.

Отвечая на вопросы депутатов о ключевой ставке, Набиуллина сказала: «В конце апреля пройдет очередное заседание совета директоров ЦБ, на котором мы будем уточнять наши прогнозы ситуации в мировой и российской экономике. Исходя из этого и будем принимать решение по ключевой ставке, а логику этого решения расскажем по итогам заседания совета директоров».

На вопрос депутата Михаила Романова о том, почему с начала апреля рубль ослабевает даже на фоне роста цен на нефть, глава ЦБ сказала: «Сегодняшний рост цен на нефть скажется во время следующего периода, а сейчас продается выручка за тот период, когда цены были низкими. При этом у нас полностью восстановился импорт, разрыв с экспортом стал значительно ниже, чем в прошлом году. Но улучшение этого показателя закономерно привело к временному ослаблению рубля».

Гоосударство еще не определилось с промышленной политикой

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в разговоре с «Экспертом» обратил внимание, что глава ЦБ, возможно — впервые, включилась в разговор не просто о гарантиях финансовой стабильности (как это было всегда), а о поддержке отдельно взятой части нашей жизни: промышленности.

«Ранее ЦБ всегда соблюдал нейтралитет, поскольку он не подчиняется правительству и не должен реализовывать его цели. — сказал «Эксперту» Дмитрий Абзалов. — Но сейчас страна переживает такой момент, когда финансистам необходимо видеть перспективу в экономике, ведь если экономика окажется несостоятельной, то и финансы можно не удержать. Финансовая стабильность, как единственная цель ЦБ (что практиковалось раньше) — уже не вариант. Стабильность в ущерб развитию может завести в тупик. У ЦБ есть инструменты, чтобы направлять рубль в то или иное русло».

Это русло, по словам Абзалова, Банку России должно указать государство. Но возникают противоречия: импортеру нужен крепкий рубль, а экспортеру — слабый. Для развития IT- индустрии нужен крепкий рубль, а металлургии — слабый.

«В пакете приоритетов, которые правительство подготовило для ЦБ есть и те, что ориентированы на ослабления рубля, и те, для которых требуется твердость национальной валюты», — говорит экономист.

По его мнению, публичный разговор о поддержке промышленности является намеком Набиуллиной для правительства, чтобы оно более внятно обозначило приоритеты.

Похожей точки зрения придерживается и директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН Александр Широв.

«ЦБ все от него зависящее для развития промышленности по большей части уже сделал, — сказал «Эксперту» членкорр РАН. — Набор тех инструментов денежно-кредитной политики, который может быть использован для обеспечения финансирования оборотного капитала, создан. Существуют и работают механизмы рыночного кредитования, квазикредитования (по нерыночным ставкам). Проблема в том, что не ЦБ, а государство должно определиться с промышленной политикой: как оно ее себе представляет и в каких объемах готово к финансированию промышленной деятельности».

По мнению директора ИНХП, большая часть вопросов импортозамещения находится на поле государства, а не ЦБ. У Банка России есть такой инструмент, как ключевая ставка, но простым ее снижением проблем кредитования экономики не решить. Важнее то, как государство будет расширять институты развития и кредитования по нерыночным ставкам.

«А вот после того, как государство определится со стратегией развития, роль ЦБ естественным образом начнет повышаться», — предполагает ученый. По его мнению, если бы не события последних дней на валютном рынке (рубль ослаб на 7% за неделю), то устойчивость последних месяцев говорила бы о том, что двигаться нужно в сторону дальнейшего снижения ключевой ставки. Тем более, что в условиях зажатого спроса инфляция слабо реагировала даже на большие бюджетные траты последнего года.

«Все для того, чтобы профинансировать активную промышленную и структурную политику, ЦБ сделал. У нас есть нормальная цена длинных денег, банковский контроль», — резюмировал он.