Госдума приняла законопроект против табачных «нелегалов»

Российский парламент принял в первом чтении законопроект, направленный на сокращение объемов нелегального выпуска и оборота табачной и никотиносодержащей продукции, а также сырья для их производства. Соответствующий документ появился на профильном сайте Госдумы. Будущий закон введет госрегулирование в данной области, установив правовые нормы производства и оборота в РФ «табачной» номенклатуры.

Как следует из текста законопроекта, производство, хранение и поставка табачной и никотиносодержащей продукции и сырья для их выпуска, импорт и экспорт такой продукции и сырья, а также закупка табачной и никотиносодержащей продукции для реализации в магазинах беспошлинной торговли будут принадлежать к лицензируемым видам деятельности. Также законом будет предусмотрена обязательная регистрация основного технологического оборудования для производства указанных товаров и обязательная консервация такого оборудования в случае его неиспользования.

Указывается, что учет объемов производства и оборота такой продукции будет производиться с помощью государственной информационной системы мониторинга товаров, подлежащих обязательной маркировке.

В пояснительной записке к законопроекту добавлено, что в качестве модели регулирования табачного рынка законопроект предлагает использовать аналогичную систему регулирования и контроля рынка алкоголя.