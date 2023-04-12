Гражданское авиасообщение в мире скоро будет под угрозой, заявили в МИД РФ

Поставки летального оружия украинским вооруженным формированиям представляют угрозу авиасообщению в Европе и во всем мире. Об этом заявили в российском дипломатическом ведомстве, сообщает РИА Новости. Как указали в МИДе, Евросоюз совокупно уже передал Киеву оружия более чем на 12 млрд евро, включая тяжелое вооружение, танки, самолеты, зенитные и ракетные комплексы, а до конца года договорились передать ВСУ дополнительно миллион артиллерийских снарядов.

«Попадающее на Украину западное оружие, в том числе ПЗРК и ПТРК, в силу зашкаливающий там коррупции расползается по всему миру, в зону других региональных конфликтов, попадает в руки организованной преступности, террористов и экстремистов различных мастей... Скоро впору будет ставить вопрос о безопасности гражданского авиасообщения в мире, в том числе над Европой», — приводит информагентство мнение российских дипломатов.

Комментируя тему обсуждения в ЕС возможной отправки в зону конфликта неких «войск миротворческого типа», о чем ранее заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, в российском МИДе заявили, что любые рассуждения Евросоюза о своем миротворчестве в нынешних условиях весьма лицемерны, поскольку никаких усилий в сторону политического урегулирования ЕС не предпринимает. «Более того, Евросоюз уже де-факто участвует в конфликте на Украине. Обеспечивает политическое перекрытие любых преступлений, провокаций и инсценировок, осуществляемых украинским режимом», — цитируют РИА Новости слова представителей российского дипкорпуса.

Россия ведет специальную военную операцию на Украине. Заявленная президентом РФ Владимиром Путиным цель СВО — защита российских территорий, а также денацификация и демилитаризация Украины.