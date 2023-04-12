Херш обвинил Зеленского в воровстве «несметных миллионов» американских долларов

Зеленский и его присные только за год незаконно присвоили себе не менее 400 миллионов долларов, которые были выделены Украине на закупку дизельного топлива. Такую информацию разместил на своем сайте американский журналист и публицист Сеймур Херш, сообщает ТАСС.

«Украинский президент и многие из его окружения присвоили себе несметные миллионы американских долларов, предназначенные для оплаты дизельного топлива. По одной из оценок аналитиков Центрального разведывательного управления США, в прошлом году сумма незаконно присвоенных средств составила не менее 400 млн долларов», — приводит текст сообщения Херша информагентство.

По информации, преданной огласке журналистом, министерства в Киеве «соревнуются» в создании подставных компаний для заключения экспортных контрактов на оружие и боеприпасы с частными торговцами оружием по всему миру, получая с них откаты.

По данным Херша, многие из этих компаний находятся в Польше и Чехии, но считается, что они есть и в Персидском заливе, а также в Израиле. При этом один из американских экспертов по международной торговле, к которому публицист обратился с просьбой прокомментировать ситуацию, заявил: «Я не удивлюсь, если узнаю, что в таких местах, как Каймановы острова и Панама, есть и другие, и в них участвует много американцев».

Сеймур Херш рассказал о подробностях встречи в Киеве Зеленского с директором ЦРУ Уильямом Бернсом в январе прошлого года. На ней вопрос коррупции был поднят напрямую. Послание украинскому президенту, как журналисту рассказал сотрудник разведки, непосредственно осведомленный об этой встрече, было взято из фильма о мафии 1950-х годов. Речь шла о том, что старшие генералы и правительство в Киеве были возмущены жадностью Зеленского, который «забирал большую долю снятых денег, чем шла генералам».

Бернс также предъявил Зеленскому список из тридцати пяти генералов и высокопоставленных чиновников, о коррупции которых было известно ЦРУ и другим лицам в американском правительстве. Под давлением американцев Зеленский спустя десять дней публично уволил десять самых одиозных чиновников из списка, но дальше этого не пошел. «Десять человек, от которых он избавился, нагло хвастались имеющимися у них деньгами — разъезжали по Киеву на своих новых "мерседесах"», - так охарактеризовал уволенных в беседе с Хершем сотрудник разведки.

Напомним, по опубликованным ранее данным Кильского института мировой экономики, помощь Запада украинскому режиму только на октябрь 2022 года составила 126 млрд долларов, что равняется 97% ВВП Украины. Из указанных средств финансовая помощь — 53 млрд долларов, военная — 44 млрд долларов, гуманитарная — 15 млрд долларов, и помощь беженцам оценивается в 14,5 млрд долларов.