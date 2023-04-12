Куда приведет «Ломоносов»?

Найти работу молодому специалисту без опыта — серьезный вызов. В среднем горожане тратят на поиск работы более полугода. Это критично долго, если сбережения еще не сформированы (по нашей оценке, сумма для переезда, съема жилья на новом месте потенциальной работы и т.п. варьируется от 30 до 50 тыс. руб. без учета стоимости билетов).

В помощь молодым специалистам в рамках работы над Индексом ВЭБ.РФ (оценивает качество жизни в крупнейших городах России, кроме двух столиц) мы рассчитали субиндекс «Ломоносов». На основе анализа самых популярных запросов тех, кто только собирается строить карьеру, были отобраны наиболее релевантные показатели Индекса качества жизни ВЭБ.РФ (19 показателей по 6 направлениям). Субиндекс «Ломоносов» позволяет молодому человеку за несколько минут выбрать город или города, оптимальные для старта работы. И далеко не всегда это региональные столицы или миллионники.

Почему такое внимание мы уделяем молодежи? Как показывает практика и статистика, самостоятельно решить карьерное уравнение удается далеко не всем. Так, при снижении уровня общей безработицы в России до 3,7 % среди молодежи доля тех, кто ищет работу, готов на нее выйти, но пока не получил предложения, вдвое выше — 8,5%. Хотя показатели молодежной безработицы в России за последние два года снизились на 2,2 %, и ситуация существенно лучше, чем в среднем по ОЭСР (10,9%), вопрос актуален. И для юношей и девушек, и для городов, развитие экономики которых в среднесрочной перспективе будут обеспечивать сегодняшние выпускники.

Правило «где родился — там и сгодился» больше не является универсальным. Как свидетельствуют данные Индекса ВЭБ.РФ и ведущих сервисов поиска работы/ подбора персонала, данные которых мы использовали в исследовании, спрос на молодых специалистов в городах серьезно отличается — и по числу вакансий, и по оплате труда. Самый высокий уровень зарплат предлагают Магадан (1 961 000,72 руб.*), Сургут (1 592 897,24 руб.*), Новый Уренгой (1 447 482,10 руб.*), Салехард (1 306 731,06 руб.*) и Южно-Сахалинск (1 237 988,11 руб.*). То, что в ТОПе оказались северные города с вакансиями в нефте- и газодобывающей промышленности вряд ли кого-то удивит (за заработками на Север ехали отцы и деды нынешних молодых специалистов), а вот присутствие сразу двух городов Дальнего Востока объяснимо с учетом активизации экономики макрорегиона (от инфраструктуры и промышленности до подготовки мастер-планов развития городов — ВЭБ активно участвует в этой повестке).

Помимо зарплаты другими важными для молодого специалиста факторами будут возможности для отдыха и досуга (в среднем горожане посещают 7 культурно-массовых мероприятий в год), транспортная доступность (в лидерах тут Обнинск, Салехард и Якутск), скорость/легкость адаптации в городском сообществе (в лидерах — Салехард, Петропавловск-Камчатский и Грозный) и, разумеется, жилищный вопрос (мы рассматривали только аренду).

Наиболее доступным для молодых специалистов будет жилье в небольших и средних городах, население которых не превышает 400 тыс. человек: в лидерах тут Северодвинск, Стерлитамак, Тобольск, Магнитогорск и Сургут.

Среди городов, в которых лучше всего проводить свободное время, ожидаемо оказались сразу три черноморских курорта: Ялта, Севастополь и Симферополь. Наряду с ними в лидерах по этому направлению оказались Салехард и Великий Новгород. В сравнении с другими городами Индекса здесь организуют больше культурно-массовых мероприятий, а также выше плотность кафе и других предприятий общепита, где молодой человек может провести время с друзьями.

Что объединяет все города субиндекса? Отсутствие опыта стоп-фактором для работодателей по факту не является. Вакансия «начинающий специалист» стабильно находится в ТОП-3 запросов работодателей практически в каждом городе.

Лидерами субиндекса «Ломоносов» по совокупности интегральных показателей качества жизни и ситуации на рынке труда оказались северные и дальневосточные города: Салехард, Новый Уренгой, Ханты-Мансийск, Петропавловск-Камчатский и Сургут. В моменте там больше вакансий, они разнообразней и лучше оплачиваются, дорога от дома до работы не отнимает часы в пробках, а в местные сообщества довольно легко интегрироваться. И суровый климат не является проблемой для жителей динамично развивающегося современного города, обеспечивающего развитие инфраструктуры, разумный баланс между работой/ карьерой и возможностями для отдыха, саморазвития. Для страны, большая часть которой находится в зоне вечной мерзлоты, это важно.

Еще интересней будет увидеть ситуацию в динамике — какие города прибавят в привлечении молодых специалистов, а кто-то, возможно, растеряет преимущества. Работу над субиндексом «Ломоносов» мы обязательно продолжим, как и старший Индекс ВЭБ.РФ, он будет полностью доступен на сайте, продолжит взрослеть и умнеть, в том числе за счет анализа основных направлений и трендов трудовой миграции.

* Средняя заработная плата, рублей в год. Показатель рассчитан по методологии Better Life Index OECD: годовой ФОТ работодателей города, разделенный на число работников