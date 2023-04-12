Минфин разместил классические ОФЗ и линкеры на 36,5 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 36,47 млрд рублей при суммарном спросе в 65,747 млрд рублей. Бумаги с постоянным купонным доходом были размещены на 31,322 млрд рублей, облигации с номиналом, индексируемым в зависимости от уровня инфляции, были проданы на 5,148 млрд рублей, следует из информации на сайте ведомства.

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По данным Минфина, на аукционе по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26241 с датой погашения 17 ноября 2032 года было продано бумаг на сумму 31,322 млрд рублей при спросе 46,808 млрд рублей. Выручка от размещения оценена в 30,891 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 94,7729% от номинала, цена отсечения установлена на уровне 94,7309% от номинала, что соответствует доходности 10,64% годовых.

Еще на одном аукционе, состоявшемся 12 апреля, были проданы линкеры ОФЗ-ИН выпуска № 52005 с датой погашения 11 мая 2033 года на общую сумму 5,148 млрд рублей по номиналу при спросе 18,939 млрд рублей. Средневзвешенная цена — 95,2657% от номинала, что соответствует доходности 3,07% годовых. Выручка от аукциона составила 4,914 млрд рублей при цене отсечения 94,99%, что соответствует доходности в 3,1% годовых.

