Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» при поддержке подразделений ВДВ освободили от украинских вооруженных формирований три квартала города Артемовск. Об этом сообщил на сегодняшнем брифинге официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По информации спикера МО, российским войскам удалось сорвать попытку ВСУ подтянуть резервные подкрепления украинскому гарнизону, удерживающему город.

«На Донецком направлении в районе Артемовска штурмовые отряды "Вагнер" овладели тремя городскими кварталами. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов. Ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнем артиллерии Южной группировки войск поражены резервы противника, пытавшиеся пробиться в Артемовск со стороны населенных пунктов Часов Яр и Богдановка, а также подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики», — проинформировал генерал Конашенков, добавив, что потери противника составили более 245 человек личного состава.

Как следует из данных Минобороны, на остальных направлениях противостояния наши войска наносят авиационные, ракетные и артиллерийские удары по украинским войскам, в результате чего те теряют живую силу и технику. На Краснолиманском направлении нашими военными уничтожено более 80 украинских солдат и офицеров, подбито четыре боевые бронированные машины, уничтожен автотранспорт противника, артиллерийская техника. Бои идут преимущественно в районе населенных пунктов Чернопоповка, Невское и Червоная Диброва ЛНР, а также Терны в ДНР.

На Южно-Донецком и Запорожском направлении потери противника составили до 180 человек, ударами российской авиации и артиллерии нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районе Угледара Донецкой народной республики, а также Орехов и Гуляйполе Запорожской области. Также сообщается о пресечении действий двух украинских ДРГ в районе Павловки и Новоселовки в ДНР.

На Херсонском направлении ВСУ потеряли за сутки до 50 человек, российскими войсками уничтожен военный склад 121-й бригады территориальной обороны Украины. На Купянском направлении потери противника составили свыше 30 человек в живой силе, российским огнем подбиты самоходные артиллерийские установки польского и американского производства.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 94 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 117 районах», — сообщил Конашенков.