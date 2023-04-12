Набиуллина заявила о «побочных эффектах» антикризисных мер

Председатель Центробанка России, выступая в Госдуме, дала понять, что приходит время сворачивать антикризисные меры, поскольку у них есть «побочные эффекты».

«Антикризисные меры — это мощное лекарство, и как у мощного лекарства, у него есть побочные эффекты. Поэтому принимать его надо прекращать, как только пациент может справляться без него. Иначе эти побочные эффекты сведут на нет все положительное. Ровно так мы и действовали. Меры валютного контроля мы начали смягчать, как только ситуация немного успокоилась. Полностью убрать их пока невозможно» — заявила Эльвира Набиуллина с трибуны нижней палаты парламента.

По словам главы ЦБ РФ, регулятор стремится удерживать баланс, поскольку, защищая от санкционного давления, валютный контроль должен как можно меньше мешать внешнеэкономической деятельности.

Отвечая на вопрос депутатов о риске оттока капитала при смягчении мер валютного контроля, Набиуллина заявила, что деньги, выводимые российскими гражданами за рубеж, не являются потерянными для экономики страны.

«Если посмотреть на цифры сальдо финансового счета, все их называют, я бы хотела обратить внимание, что это не отток капитала, это не деньги, потерянные для российской экономики. Это все-таки, прежде всего, заметная часть той валюты, которую наши компании и граждане держат за рубежом, в том числе и для покупки импорта, для обслуживания внешнеэкономических операций. Потому что есть сложности с международными расчетами, и значительная часть этих средств идет именно на оплату так необходимого в стране импорта», — подчеркнула председатель ЦБ РФ.

Обсуждаемые меры валютного контроля были введены Центробанком России 1 марта 2022 года. Они предполагают ограничение валютных операций, особый порядок сделок между резидентами и иностранными лицами из недружественных стран, ограничение вывоза иностранной валюты, процент по продаже валютной выручки резидентами.

