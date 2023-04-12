Urals пробила потолок

Фьючерсы на нефть опустились в среду утром к своим средним значениям — после роста более чем на 2% во время предыдущей сессии. Рост был связан с предположениями о вероятном сокращении мировых поставок нефти и с отраслевым отчетом, который указал на очередное снижение запасов сырой нефти в США.

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Данные Американского института нефти показали, что запасы сырой нефти в ключевом хранилище страны в Кушинге, штат Оклахома, сократились на 1,4 млн баррелей на прошлой неделе. Американский нефтяной бенчмарк WTI торгуется вблизи самых высоких уровней более чем за два месяца — этому способствовало неожиданное объявление ОПЕК+ о сокращении добычи на 1,16 млн баррелей в день с мая до конца 2023 года.

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Поставки из России на мировой рынок также снизились после того, как Москва пообещала сократить добычу, а потоки по трубопроводам из полуавтономного иракского Курдистана и вовсе остаются остановленными, сообщает Bloomberg.

Цены запутались в проблемах

Короткая — из-за празднования католической Пасхи — рабочая неделя не принесла на рынок нефти значимых новостей и изменений, констатирует аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Рынки оставались консолидированными в узких торговых диапазонах: стоимость сорта Brent колебалась в пределах 83,7—85,8 долл. за баррель, а WTI — в пределах 79,4—81,8 доллара.

Участники рынка продолжали оценивать влияние сокращения добычи ОПЕК+, объявленное неделей ранее, но первые страхи улеглись, а расчеты показывают, что большого дефицита на рынке не предвидится — в связи с недостаточно высоким ростом потребления.

Выходившая в последние дни статистика показала ухудшение экономических условий в США, признает эксперт. Агентство Bloomberg прогнозирует 97-процентную вероятность рецессии, которая может начаться уже в июле. Производственная активность в США в марте упала до самого низкого уровня почти за три года, а индекс менеджеров по закупкам в марте составил 46,3, что свидетельствует об экономическом спаде. Кроме того, Федрезерв США возобновил сокращение баланса и намекает на продолжение повышения процентных ставок, что делает рецессию практически неизбежной.

Закрытие Турцией движения нефти по трубопроводу Киркук — Джейхан (после постановления Международной торговой палаты о том, что для экспорта курдской нефти необходимо разрешение Багдада), убрало со средиземноморского рынка до 400 тыс. баррелей нефти в сутки. Однако, отмечает Лукичева, после решения ОПЕК+ об ограничении добычи власти Багдада и Киркука быстро достигли договоренностей — хотя пока поставки по трубопроводу в порт Джейхан не возобновились.

Экспорт нефти из России в марте оставался высоким, рассказывает аналитик. Компании «Роснефть» и Indian Oil пришли к договоренности о поставках с привязкой к Дубайскому бенчмарку до 11 млн баррелей в месяц в течение 2023/24 финансового года. Экспорт российской нефти в Китай в марте достиг максимума за последние 3 года: китайские НПЗ в первые два месяца 2023 года увеличили объемы переработки на 1,4% к четвертому кварталу 2022 года — до 14,4 мбс, — чтобы удовлетворить растущий внутренний и внешний спрос. А Турция в марте закупила более 10 млн баррелей российского дизельного топлива, что почти на 50% больше, чем в предыдущем месяце.

«Таким образом, — говорит Лукичева, — в текущий период происходит активная трансформация мирового рынка нефти, что приводит к дисбалансу и накоплению запасов. Это вынудило ОПЕК+ принять решение о небольшом сокращении добычи, которое призвано вновь сбалансировать рынок. Начало второго квартала усугубляют проблемы обеспечения рынка нефти, поскольку спрос может начать подрастать в связи с началом автомобильного сезона в Северном полушарии. Полноценное восстановление спроса и растущей динамики цен ожидается во втором полугодии.»

Подергается, но будет расти

С начала месяца «черное золото» находится в узком боковике 83,8—85,8 за баррель с диапазоном торговли 2,5%, отмечает финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин. По состоянию на 9:45 мск стоимость нефти марки Brent составляет 85,71 долл. Актив находится на верхней границе боковика, возникшего 3 апреля. Текущие значения по нефти образовались благодаря решению некоторых стран ОПЕК+ добровольно сократить добычу нефти с мая по конец 2023 года.

Новости о добровольном сокращении добычи нефти вышли в воскресенье 2 апреля, отмечает эксперт. Событие стало сильным драйвером для резкого роста котировок 3 апреля, которые в течение дня достигали 8%.

Согласно сообщениям лент новостей, Саудовская Аравия сократит добычу на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), ОАЭ снизит производство на 144 тыс. б/с. Остальные сократятся умереннее: Ирак (-211 тыс. б/с), Кувейт (-128 тыс. б/с), Оман (-40 тыс. б/с) Алжир (-48 тыс. б/с).

После таких новостей в СМИ появилась информация, что хедж-фонды максимально — с 2020 года — сокращают короткие позиции. Стоит обратить внимание на то, что цена основной российской нефти марки Urals на экспорт приближается к пределу в 60 долларов. По состоянию на 6 апреля цена поставки этого сорта на западное побережье Индии, включая стоимость доставки, фактически превышала 73 доллара за баррель.

Российские нефтекомпании в марте 2023 года увеличили экспорт нефти в Индию в 4,6 раза в сравнении с мартом прошлого года — до 2,14 млн баррелей в сутки, указывает Чеврычкин. В целом же, несмотря на положительный информационный фон, инвесторы выходят из нефтяных фондов. ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) сократился на 158,5 млн долл., из фонда WisdomTree Brent Crude Oil ETP (BRNT), по данным Bloomberg, вывели 55,7 млн долл., фонд WisdomTree — 3BLR сократился на 23 млн долл.

Техническая картина по нефти нейтральна, полагает эксперт. Котировки «черного золота» вернулись к верхним значениям, которые были с декабря 2022 по март 2023 года.

«В краткосрочной перспективе мы делаем ставку на рост волатильности актива и высокой вероятности возврата котировок нефти к 80 долл. за баррель — с целью закрытия гэпа, образованного 3 апреля. В среднесрочной перспективе сохраняем свои предыдущие прогнозы по смене тенденции с нисходящей на восходящую», — заключает Сергей Чеврычкин.