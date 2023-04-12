По итогам совещания у Путина могут быть приняты неожиданные решения

Владимир Путин провел накануне, во вторник ставшее уже традиционным совещание по экономическим вопросам с членами правительства, затронув широкий круг вопросов. Глава государства отметил ряд позитивных тенденций, сложившихся в последнее время всем прогнозам вопреки. Что, безусловно, стало весомым аргументом для их, прогнозов, пересмотра.

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«Напомню, что при подготовке нынешнего бюджета Правительство исходило из ожидаемого снижения ВВП на 2,9 процента в прошлом году и на 0,8 процента в текущем году. Сейчас на фоне позитивной статистики коллеги пересмотрели свои оценки, значительно их улучшили», — подчеркнул Путин.

Президент в числе положительных аспектов отметил рост погрузки на железной дороге, причем как по внутренним, так и по экспортным перевозкам. А также увеличение индекса деловой активности.

«В марте он достиг 56,8 пункта, что является третьим значением за всю историю и прямо говорит о растущем оптимизме отечественного бизнеса, его позитивном настрое», — заявил российский лидер.

Любопытно, что упомянутые выше «коллеги» в данном случае не только российские. Позитивную волну, например, уже заметил МВФ, прогнозирующий рост российского ВВП в 2023 году, хотя и на не слишком значительные на 0,7%.

«Предпосылки для переоценки макропараметров в лучшую сторону есть. За более сильный ВВП играет фактор госзатрат. Обширные вливания ускоряют денежные агрегаты (М2 и М2Х), а это в свою очередь подпитывает экономику», — комментирует ситуацию эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. . Упомянув про оптимистичные оценки международных институтов (как МВФ, так и Всемирного банка), тоже уже сделавших свои перерасчеты, эксперт поделился ожиданием «выхода экономики на положительную территорию с опережением».

Казна не оскудеет

Впрочем, индексы и другие индикаторы — понятия эфемерные, для большинства граждан по большому счету ничего не говорящие. А вот дефицит бюджета — ситуация более понятная. Всем же ясно, что, когда казна пустеет, приходится затягивать пояса. Однако, именно это, по мнению Владимира Путина, россиянам не грозит.

«Экономическая динамика отражается и на бюджетных показателях. За первый квартал текущего года поступления в консолидированный бюджет страны превысили 13 триллионов рублей. Это соответствует прошлогодним показателям, но в целом динамика хорошая. При этом, что хотел бы отметить, ненефтегазовые поступления увеличились примерно на 14 процентов, или на 1,4 триллиона рублей, а нефтегазовые немного сократились — примерно на 1,3 триллиона рублей, что прежде всего связано с высокой базой и особенностями ценовой конъюнктуры на глобальных рынках в прошлом год», — констатировал президент.

«Из заявления Президента следует, что доходы консолидированного бюджета в январе-марте 20203 г. приблизились к уровню аналогичного периода прошлого года (тогда они составляли 13,1 трлн. руб.), отмечает —заместитель начальника отдела аналитических исследований ИКСИ Вера Кононова. — Однако тогда доходы федерального бюджета составляли 7,2 трлн. руб., а сейчас, согласно предварительным данным Минфина, они составляют только 5,7 трлн. руб. Соответственно, рост поступлений связан прежде всего с теми доходами, которые поступают не в федеральный, а в другие бюджеты», — рассуждает аналитик.

Речь, по её словам, может идти о поступлениях в бюджеты соответствующих уровней НДФЛ и страховых взносов, а также неналоговых доходов (например, от собственности).

«Дальнейшая динамика доходов бюджетной системы, не относящихся к нефтегазовым, — добавляет Кононова, —во многом будет зависеть от темпов восстановления экономики. Вместе с тем, Минфин продолжает прорабатывать ряд механизмов, направленных на обеспечение дополнительных поступлений в бюджет. В их числе — «разовый сбор» с непредвиденной прибыли, корректировка НДД (налога на дополнительный доход), повышение НДПИ на уголь и др. Этому же будет способствовать и выплата дивидендов госкомпаниями и госбанками в повышенном размере».

«На фоне выпавших доходов государство стремится использовать все источники финансирования бюджета, — развивает тему Михаил Зельцер. — Один из них — дивиденды. Рекордный объем выплат от Сбера позволит частично компенсировать дисбаланс бюджета. При общей сумме выплат в 565 млрд руб. от Сбера бюджет получит половину, а это порядка 10% от текущего дефицита. По такому же пути могут пойти и другие государственные и квазигосударственные компании, что, например, будет и дальше подпитывать рост акций на бирже», — предполагает эксперт.

Рост нефтегазовых доходов весьма вероятен

Впрочем, Россия, при всем ее стремлении к независимости от углеводородного экспорта, пока эту составляющую вычеркнуть из своих доходов не может. И в начале года именно она ощутимо надавила на уровень поступлений в казну. И именно нефть, по мнению аналитиков, определит, как пройдет нынешний год для российской экономики.

По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, изначально расчеты прогнозов по ВВП РФ по итогам 2022 года и по плану на 2023 год строились на средней стоимости российской нефти на уровне $70 за баррель. Но в прошлом году отечественное сырье продавалось существенно дороже, так как и мировые цены на сорт Brent были на уровне около 100 долларов. А дисконт на сырье из РФ был минимальным (2-4 доллара за баррель). Потому итоги 2022 года оказались значительно лучше изначальных прогнозов.

«Несмотря на то, что в первом квартале 2023 года цена российской нефти оказалась гораздо ниже (около 50 долларов), снижение добычи в РФ и общее сокращение производства ОПЕК+ приводят к росту мировых цен, и российская нефть постепенно продается с меньшим дисконтом. Этот фактор и определит размеры ВВП в 2023 году», — считает Деев.

При этом Владимир Путин в нефтяной сфере видит именно позитивные тенденции: «Ожидается, что к концу второго квартала на фоне роста нефтяных цен ситуация изменится, в бюджет начнут поступать дополнительные нефтегазовые доходы».

Собственно, оптимизм подогрела сплоченность стран-нефтяных производителей перед лицом угрозы падения собственных доходов: несколько стран ОПЕК договорились снизить добычу нефти. Добровольное сокращение составит 1,66 млн баррелей в сутки и продлится с мая и до конца года. Это решение ощутимо подогрело котировки.

«Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти потенциально может привести к росту нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ, однако необходимо учитывать, что мировые цены на нефть будут в итоге зависеть не только от темпов добычи, но и от динамики спроса на нефть со стороны ведущих экономик», — говорит Вера Кононова.

Аналитик указывает на то, что прогнозы развития мировой экономики сейчас пересматриваются в сторону замедления ее роста (например, МВФ понизил прогноз темпов роста мировой экономики с 2,9% до 2,8% в 2023 году и заявил о повышении вероятности «жесткой посадки» экономики в связи с нарастающей нестабильностью). В этой связи ограничение добычи нефти может выступить скорее фактором, стабилизирующим текущие цены, чем фактором их роста.

«Вместе с тем, рост нефтегазовых доходов бюджета сейчас весьма вероятен в силу действия других факторов: наметившегося снижения курса рубля (что будет означать рост поступлений НДПИ и экспортных пошлин, зависящих от курса), и ранее принятого решения об изменении расчета НДПИ на нефть, в рамках которого ограничивается размер дисконта на российскую нефть при расчете налога. Снижение курса, если эта тенденция станет устойчивой, способно значительно повысить нефтегазовые доходы бюджета (как это уже случалось в периоды кризисов 2008 и 2014 годов)», — добавляет Кононова, напоминая, что согласно прошлым оценкам Минфина РФ, изменение среднегодового курса на 1 руб./долл. приводит к изменению доходов бюджетной системы на 130-200 млрд рублей.

«При этом сокращение дисконта на российскую нефть, учитываемого при расчете НДПИ, как ранее оценивалось, сможет по итогам года принести в бюджет дополнительные 500-600 млрд руб.», — резюмирует аналитик.

Инфляция: ниже не надо

Высокий полет нефтяных цен безусловно, важен, как и бюджетные доходы. Но как это скажется на конкретных отраслях и предприятиях, и, главное, на благосостоянии граждан. Которых в первую очередь, конечно, волнует не рост цен на углеводороды, а цены на товары в магазинах.

Эти цены не просто под контролем — они уже явно боятся голову поднять.

«Несколько слов об инфляции: по состоянию на 3 апреля — с Председателем Центрального банка совсем недавно об этом говорили, [она] подтверждает — инфляция опустилась до 3,3 процента в годовом выражении, а к концу месяца ожидается менее трех процентов. Впервые за долгое время инфляция оказалась ниже целевого ориентира Центрального банка», — отметил Владимир Путин.

Однако в такой динамике президент увидел определенные риски для отечественных производителей: «Хотел бы повторить: важно избегать не только чрезмерного ускорения инфляции, но и ее избыточного замедления, поскольку это может негативно повлиять на экономическую активность в целом — все мы это с вами прекрасно понимаем, — может повлиять и на планы бизнеса расширять производство, осваивать новые виды продукции, создавать рабочие места. И конечно, это сказывается на доходах граждан и объеме бюджетных поступлений».

«С точки зрения интересов граждан низкая инфляция, конечно же, — это вещь весьма положительная, поскольку ведёт к повышению реальных доходов, реальных заработных плат. Это, конечно, положительный фактор, но нужно на этот фактор смотреть со всех точек зрения. Нужно учитывать все факторы, которые влияют на потребительские цены, в том числе курс рубля, состояние валютного рынка, движение капиталов», — добавил глава государства.

Он напомнил, что во втором квартале прошлого года ЦБ и кабмин ограничили вывоз капитала и это помогло обеспечить стабильность финансовой системы страны. Позже некоторые меры ослабили. Но стоило ли это делать? Владимир Путин предложил обсудить эффективность этих решений по ограничениям с представителями ЦБ. Однако эта дискуссия осталась за кадром.

При этом эксперты сомневаются в том, что выводы из прошедшего за закрытыми дверями обсуждения порадуют тех, кто хотел бы вывести деньги из России.

«Несмотря на ограничения, вывоз капитала продолжается: это и эффект от ухода западных корпораций, которые продают свои доли в предприятиях в РФ, это и вывод средств физическими лицами (размер валютных депозитов россиян за границей превысил объем вкладов в валюте внутри РФ). Вероятно, будут приняты решения по дальнейшему ограничению на вывод капиталов из страны, что поддержит экономику», — считает Артем Деев.

Растоварить построенное

Президент уделил особое внимание строительному сектору. Ведь хоть инфляция и идет на спад, а реальные доходы граждан (как говорилось на совещаниях ранее) пусть понемногу, но подрастают, россияне как-то не спешат приобретать квартиры. И это, с точки зрения главы государства — проблема.

«Как вы знаете, в прошлом году наши строители вышли на рекордные объемы ввода жилья. Однако видно также, что на рынке недвижимости начинают возникать и определённые дисбалансы: происходит так называемое затоваривание, что в дальнейшем может привести к сокращению «стройки». Нужно, конечно, эти риски снижать. Сейчас не буду вдаваться в подробности, но надеюсь, мы сегодня об этом поговорим», — заявил Владимир Путин, добавив при этом еще ряд замечаний и данных.

«Нужно обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие строительного сектора, и прежде всего нужно поддержать спрос на жилье. Напомню, что мы уже продлили программу льготной ипотеки по ставке восемь процентов, она действует до 1 июля 2024 года. Кроме того, повысили доступность семейной ипотеки по ставке шесть процентов. Если раньше в этой программе могли участвовать семьи, где хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года, то сейчас программа для всех семей с двумя и более несовершеннолетними детьми гарантирована», — подчеркнул президент.

Безусловно, руководство страны оценило эффективность пандемийного формата стимулирования экономики за счет строительной сферы. Но актуален ли этот рецепт сегодня? Мнения экспертов по этому поводу расходятся.

Так, по мнению управляющего партнера компании «Метриум» Надежда Коркка, девелоперы, рассчитывавшие на отложенный спрос после окончания действия ковидных ограничений и именно поэтому выводившие на рынок большие объемы жилья, в минувшем году не смогли реализовать свои планы из-за непростых социально-политических обстоятельств. В результате на рынке возникла угроза затоваривания.

Отметив, что в декабре 2022 года объем предложения новостроек достиг исторического максимума — 71,26 тысяч лотов, она сообщила, что уже в I квартале показатель снизился на 3,6%: застройщики с учетом сложившегося положения ограничили выход на рынок лотов в существующих и новых проектах.

Главным драйвером спроса служат госпрограммы: льготная, семейная и IT-ипотека, говорит Надежда Коркка. Девелоперы, по ее словам, также прилагают усилия для восстановления рынка: в частности, постоянным внесезонным явлением сейчас стали существенные скидки, средний размер которых по результатам марта достиг 6%, максимальный составил 32,5%.

«Впрочем, стоит отметить, что, несмотря на высокий дисконт, средние цены на жилье сегодня растут примерно на уровне инфляции. Поэтому, на мой взгляд, велика вероятность, что уже до конца 2023 года риск затоваривания останется позади. Вместе с тем для ускорения развития рынка нужно принимать новые меры поддержки спроса, на что справедливо обратил внимание президент. Это могут быть адресные программы для молодежи, начинающих специалистов, сотрудников предприятий ОПК. Кроме того, убеждена, что властям в лице ЦБ не следует бороться за сворачивание ипотеки от застройщиков, ведь данные схемы помогают улучшать жилищные условия многим клиентам с относительно невысоким уровнем дохода», — поделилась свои м мнением Коркка.

Однако есть и противоположная позиция: именно избыток поддержки привела к этому самому «затовариванию». Руководитель Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU Олег Репченко обращает внимание на то, что объемы нераспроданного жилья растут, причем опережающими темпами. Ссылаясь на данные портала «Наш.дом.рф» эксперт отмечает, что, например, в столице в апреле 2022 году строилось 15,8 млн квадратных метров жилья, 34% (5,3 млн кв. м) которого не было продано, хотя уже находилось в экспозиции. В апреле 2023 года в Москве возводится уже 16,2 млн «квадратов». И из них почти половину — 45% (7,3 млн кв. м) показывают, но продать не могут.

«Доля нераспроданного жилья растет из-за снижения спроса. Во второй половине 2022 года спрос на новостройки на 15-20%, а иногда и на 30-50% отставал от показателя аналогичных месяцев предыдущего 2021 года, по данным Росреестра по Москве. И это несмотря на льготную ипотеку от государства и “нулевую ипотеку” от застройщика, которая во второй половине прошлого года была основным драйвером продаж», — говорит Репченко, приводя статистику начала 2023 года: за январь-февраль число ДДУ в Москве просело почти на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем февраль 2023 года в плане продаж был даже хуже традиционно провального января, треть которого занимают каникулы.

«Продажи падают потому, что жилье стало слишком дорогим, цены на квартиры сильно оторвались от платежеспособного спроса. За 2020 — 2021 годы жилье в Москве и других крупных регионах подорожало в среднем в 1,5 -2 раза. Если посмотреть по Москве, то здесь в начале 2020 года метр жилья, согласно Индексу стоимости жилья IRN.RU стоил около 180 000 тыс. рублей в среднем, а сегодня — 253 000 рублей в среднем», — развивает тему Репченко.

По мнению эксперта, основная причина роста цен в последние годы — слишком дешевая ипотека, которая резко повысила спрос на жилье, но не его предложение.

«В 2020-2021 гг. ипотека была дешевой благодаря снижению ключевой ставки ЦБ и льготной ипотеке от государства, в 2022 году досубсидировать ставки на весь срок жизни кредита начали и застройщики. Поэтому продолжение поддержки спроса через субсидирование ставок только усиливает дисбалансы на рынке недвижимости. Если не будет искусственно дешевой ипотеки, то застройщики будут вынуждены начать снижать цены, и это разморозит спрос», — прогнозирует руководитель Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU».

Подобным образом уже охладили пыл «вторички» - с мая по декабрь 2022 года метр жилья, по данным Олега Репченко, дешевел в среднем на 7-8%, а с учетом скидок — на 15-20%. Благодаря этому вторичка сейчас чувствует себя намного лучше первички: если продажи новостроек в Москве, по данным Росреестра, за январь-февраль 2023 г. упали на 35% в годовом выражении, то число переходов прав в рамках сделок купли-продажи жилья — только на 19%.

Безусловно, снижение цен на новостройки порадует россиян. Но думать-то надо не только о них. И президент ясно дал это понять, еще комментируя ситуацию с инфляцией: «Это, конечно, положительный фактор, но нужно на этот фактор смотреть со всех точек зрения».