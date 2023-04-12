Премьер Украины пожаловался на нехватку поставок западных вооружений

Глава кабмина Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью изданию The Hill, что не раз анонсированное контрнаступление ВСУ может начаться этим летом. При этом украинский премьер утверждает, что Запад, принявший на себя обязательства по поставкам Киеву вооружений, со сроками не торопит.

«Мы не чувствуем давления со стороны наших друзей и партнеров в связи с началом наступления. Все наши друзья и партнеры четко понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть готовым к этому на 100 процентов и даже больше», — сказал Шмыгаль американскому изданию.

При этом Украине тех вооружений, которые она уже получает от своих западных патронов и США, мало. «От наших международных партнеров мы просим больше военных возможностей, таких как танки, самолеты, бронетехника», — приводит The Hill слова главы украинского кабмина.

Россия ведет на Украине специальную военную операцию с целью защиты российских территорий, а также денацификации и демилитаризации Украины. Запад, в лице США, Канады и стран ЕС оказывает режиму в Киеве военную и экономическую помощь. Чуть более недели назад генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса предоставили Украине военную помощь более чем на 65 миллиардов евро.