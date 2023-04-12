РВСН России поразили межконтинентальной баллистической ракетой учебную цель в Казахстане

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) осуществили успешный испытательный пуск МБР с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Об этом заявили журналистам представители Минобороны.

​​"11 апреля 2023 года с Гусударственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения произведен успешный ​​пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса", - цитирует ТАСС сообщение оборонного ведомства.

По информации МО, учебная боевая часть ракеты успешно поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. "Задачи пуска выполнены в полном объеме", - проинформировали военные.

В ведомстве уточнили, что целью данного ракетного пуска были испытания перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет. "Данный пуск позволил подтвердить правильность схемно-конструктивных и технических решений, применяемых при разработке новых ракетных комплексов стратегического назначения", - сказали в Минобороны.

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) - баллистическая ракета класса "земля-земля", обладающая дальностью не менее 5500 км, позволяющая поражать цели на других континентах.