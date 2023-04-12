«Россия обязательно будет осваивать космос»: Путин обозначил приоритеты в космической программе

Россия продолжит осваивать космос, чтобы обеспечить современный уровень безопасности страны, заявил президент РФ Владимир Путин на торжественном собрании в Государственном Кремлевском дворце, посвященном Дню космонавтики. Глава государства подчеркнул, что усилия будут сосредоточены на использовании околоземного пространства, для чего следует значительно увеличить производство спутников.

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«И для решения оборонных задач, и для освоения, изучения космоса наша страна обладает собственными, уникальными решениями <...> Россия обязательно будет осваивать космос, мы обязательно будем работать в этом направлении. Для нас это передовые, необходимые на Земле технологии, это качественно иной масштаб развития нашей науки и экономики, надежный, современный уровень безопасности страны», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что необходимо сосредоточить усилия на использовании околоземного пространства. Для этого «совместно с технологическим бизнесом значительно следует увеличить производство спутников» и от опытно-конструкторских работ перейти к их конвейерной сборке. Создание мощных спутниковых группировок, по его словам, обеспечит высокое качество навигации и связи, в том числе спутниковой передачи данных, что «позволит шире использовать дистанционное зондирование Земли, прежде всего для освоения и подъема наших огромных территорий, развивать беспилотный транспорт, решать общепланетарные проблемы, в том числе связанные с экологией и изменением климата».

Путин также заявил, что России следует скорее возобновить лунную программу, вернуться к организации миссий на другие планеты, развивать космические обсерватории, «которые уже помогают получать новые факты об эволюции Вселенной, открывают десятки звезд на самом краю нашей Галактики и объекты в отдаленных от нас звездных системах».

«Безусловно, нам надо создавать суверенные космические системы и компонентную базу нового поколения, осуществлять проектирование российской орбитальной станции, которая призвана стать форпостом нашей страны, служить изучению и освоению космоса, прежде всего дальнего. И про страну не следует забывать. Специалисты знают, что новая станция будет нацелена в том числе для решения задач, которые стоят перед нашей страной в самом широком смысле этого слова», — подчеркнул Путин.

Глава государства также поблагодарил создателей фильма «Вызов», съемки которого проходили на борту МКС, назвав картину «уникальным событием для мирового кинематографа». Он пожелал зрителям хорошего просмотра и покинул зал.

