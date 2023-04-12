Россия начинает новую «лунную гонку​»

Последний отечественный корабль – «Луна-24» осуществил посадку на спутник Земли и вернулся с пробами грунта в 1976 году. А новая лунная программа стартует уже летом 2023-го – с запуска аппарата «Луна-25». Об этом рассказал заместитель президента Совета по космосу РАН, научный руководитель Института космических исследований РАН, академик Лев Зеленый.

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​​«Лунные исследования 60-70-х годов прошлого века подгонялись соперничеством нашей страны и США, личной заинтересованностью руководителей государств, - напоминает ученый. – Затем этот азарт иссяк, комические программы стали носить более прикладной характер, а Луну почти на полвека забросили. Прикладного значения Луны долго время никто не понимал».

Если обратить внимание на карту посадок наших кораблей «Луна» и американских «Аполлонов», то все они были произведены в экваториальной части планеты. Это было проще, но на серединной части планеты ничего особенно интересного не нашлось.

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«И только в последние годы были сделаны важные открытия и стало ясно, что полярная Луна – совсем другая, и все самое важное с точки зрения практического применения лежит на полюсах. Так появился стимул для освоения Луны, мы пересмотрели старые подходы и начали новую программу, - говорит Лев Зеленый. – На полюсах на небольших глубинах есть запасы водяного льда и редкоземельных металлов».

​​Кладезь полезных металлов​

Летом космический корабль «Луна-25» осуществит первую в истории посадку на южный полюс планеты-спутника. Затем к миссии присоединится орбитальный корабль «Луна-26», а «Луна-27» привезет умную буровую установку, которая будет отбирать из льда органические молекулы, а из грунта - металлы. Потом первенец новой лунной эры - «Луна-25» вернется на Землю с этими пробами.

Кстати, в XXI веке осуществить мягкую посадку на Луну и вернуться на Землю с лунным веществом смог только один корабль – китайский​. Остальные аппараты, среди которых были израильские, индийские и европейские, разбились.

Место посадки «Лугны-25» и «Луны-27» достаточно хорошо исследовано дистанционно: его видно с Земли, оно прилично освещено​ Солнцем​.

«Луна – это ​​кладезь полезных металлов, которых на земле почти нет или, возможно, вовсе нет, - говорит ученый. - Их приносят на полюса кометы и металлические астероиды, которые регулярно туда падают. За последние 10 лет появились 700 новых кратеров».

Миссию на южный полюс планируют и США. Их корабль «Артемида» будет пилотируемым, но это ограничит время пребывания на планете и возможности для изысканий. Буровая установка, да и более компактное оборудование в «Артемиду» не поместится, все место займет экипаж. По информации, которой располагает Лев Зеленый, главная миссия американской экспедиции – доставить на южный полюс Луны черную женщину.

​​Луна – не Сочи​

Россия с пилотируемым кораблем на Луну не спешит. Наши специалисты, как и в прошлом веке, продолжают считать, что «лунный климат» слишком вреден для человека.

​​«Луна – не Сочи, Луна – не самое здоровое место для пребывания человека, - констатирует директор Института медико-биологических проблем РАН, академик Олег Орлов. – Там много вредных факторов: и радиация, и магнитная обстановка. В нашем институте идет разработка системы медицинского обеспечения для межпланетных полетов и для высадки на планеты. Это кропотливая работа. Мы же собираемся на Луну не ради разовой акции, а для постоянного присутствия там. Эти вопросы требуют соответствующей технологии обеспечения человека и поддержания его здоровья. И в то же время Луна рассматривается, как ​"​порт​"​ для более дальних полетов – к Марсу, например. То есть технология должна быть достаточно универсальной».

О сложности воздействия космоса на человека говорит такой факт. В 2028 году должна начать работу новая российская околоземная орбитальная станция, ее орбита будет отличаться от орбиты МКС – она будет «вертикальной», то есть через полюса. Но за 4 года до работы космонавтов на новой орбите - с 2024 года начнутся пуски спутников «Бион», которым предстоит выводить на эту орбиту органические ткани, а затем животных – чтобы выяснить, как новые условия могут повлиять на исследователей космоса. А это «всего лишь» расстояние в 390-420 км от Земли. Расстояние до Луны почти ровно в 1000 раз больше. Важно заметить и то, что США никогда не информировали о состоянии здоровья своих астронавтов после прогулок по Луне.