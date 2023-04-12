Ростех создал высокотемпературный композит нового поколения для межпланетных космических аппаратов

Обнинское предприятие «Технология», входящее в контур госкорпорации «Ростех», сообщило о создании композиционного материала нового поколения. Об этом сообщает официальный сайт компании. По словам разработчиков, данный материал может применяться при изготовлении радиаторов систем терморегулирования космических аппаратов для межпланетных программ.

«Изделия, выполненные из этого теплопроводного углепластика, более чем в три раза легче существующих мировых аналогов. Также они позволяют обеспечить нужный тепловой режим для работы оборудования при температурах до 400°С», — говорится в сообщении, размещенном на сайте «Ростеха».

Компания дополнительно указывает, что созданный материал — полностью отечественный. Производство полного цикла изделия ведется в России, что укрепляет импортонезависимость космической отрасли страны.

Государственный научный центр ОНПП «Технология» — единственный в России производитель сотопанелей из теплопроводного углепластика для космической техники. Из подобного пластика был изготовлен радиатор системы терморегулирования, который установлен на космическом аппарате «Арктика-М», выведенном на орбиту в феврале 2021 года.