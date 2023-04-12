Мартовский крах нескольких банков в США отразился на экономике страны практически мгновенно, но статистика и опросы начинают отчетливо показывать эту картину только сейчас. Бегство средств клиентов сначала из мелких и средних учреждений, а затем и вовсе за пределы банковской системы, привело к падению кредитования.
В фонды денежного рынка, US Treasuries и кэш ушли, конечно, не все деньги, сбежавшие из вызывавших подозрение публики банков – бизнесу, например, какие-то расчетные счета необходимы. И все же систему покинула значимая часть денег, что уже само по себе должно было отразиться на активных операциях.
Рынки США вползают в финансовую зиму
Банковский кризис быстро сталкивает экономику США в рецессию. Опрос малого бизнеса вчера показал, что доступность кредитования упала до минимума за десятилетие. О том же говорят потребители и данные ФРС. Приближаются особенно плохие времена для акций
Мартовский крах нескольких банков в США отразился на экономике страны практически мгновенно, но статистика и опросы начинают отчетливо показывать эту картину только сейчас. Бегство средств клиентов сначала из мелких и средних учреждений, а затем и вовсе за пределы банковской системы, привело к падению кредитования.
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