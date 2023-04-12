Рынки США вползают в финансовую зиму

Мартовский крах нескольких банков в США отразился на экономике страны практически мгновенно, но статистика и опросы начинают отчетливо показывать эту картину только сейчас. Бегство средств клиентов сначала из мелких и средних учреждений, а затем и вовсе за пределы банковской системы, привело к падению кредитования.

В фонды денежного рынка, US Treasuries и кэш ушли, конечно, не все деньги, сбежавшие из вызывавших подозрение публики банков – бизнесу, например, какие-то расчетные счета необходимы. И все же систему покинула значимая часть денег, что уже само по себе должно было отразиться на активных операциях.

Полная версия этого материала доступна только подписчикам Читать материалы сайта Expert.ru в полном объеме могут только те, кто оформил платную подписку. Попробовать бесплатно Подписаться за 390 руб Я – подписчик