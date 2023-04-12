Финансовые рынки Экономический кризис США

Рынки США вползают в финансовую зиму

Глеб Баранов
обозреватель Expert.ru
12 апреля 2023, 00:48

Банковский кризис быстро сталкивает экономику США в рецессию. Опрос малого бизнеса вчера показал, что доступность кредитования упала до минимума за десятилетие. О том же говорят потребители и данные ФРС. Приближаются особенно плохие времена для акций

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