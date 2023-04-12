Швейцарские законодатели назвали виновных в крахе Credit Suisse

Швейцарские законодатели обвинили правительство, регулирующие органы и менеджмент в неудачах, связанных с поглощением второго крупнейшего в стране финансового конгломерата Credit Suisse Group AG в марте 2023 года, который теперь будет включен в состав первого по размерам финансового холдинга Швейцарии — UBS Group AG. В Bloomberg подчеркивают, что это политическое столкновение в значительной мере повлияет на грядущие парламентские выборы в стране (пройдут 22 октября 2023 года), во многом потому что на карту теперь поставлены тысячи рабочих мест.

Несмотря на то, что швейцарский парламент не может сорвать банковское поглощение, которое было объявлено 19 марта, законодатели все равно решили провести внеочередное заседание с 11 апреля, которое запланировано на три дня. Так, парламентарии пытаются повлиять на правительство, которое продолжает защищать свое непопулярное и экстренное решение о поддержке данной сделки.

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Более десятка законодателей, в том числе и из небольшой группы политиков, которая подписала сделку о поглощении в составе финансовой делегации (прим. то есть де-юре эти парламентарии поддержали решение правительства, но крайне неохотно) высказали свои претензии на этот счет. Законодатели указали на сбои в системе управления Credit Suisse, которые не были устранены, а также требовали у руководства банка обеспечить подотчетность.

Некоторые законодатели призвали к расширению полномочий регулятора Finma на фоне более широкого пересмотра правил в отношении системообразующих финансовых компаний. Другие политики говорили, что необходимо создать парламентскую комиссию по расследованию данной ситуации. Однако, по мнению Bloomberg, быстрые законодательные изменения маловероятны, что стало понятно в ходе дебатов.

Сделка, про которую президент Швейцарии Ален Берсе говорил как про лучший вариант восстановления доверия на рынках, привела к созданию банковского гиганта, активы которого более чем в два раза превышают размер швейцарской экономики. Политики и руководители компаний высказали опасения, что объединенный кредитор будет обладать чрезмерной рыночной властью, что приведет к ликвидации конкуренции. Аналитики JPMorgan Chase & Co., впрочем, 11 апреля заявили, что UBS после поглощения Credit Suisse может стать «локомотивом» в банковском секторе, несмотря на все риски.

UBS еще до сделки считался одним из крупнейших в мире банков, который управляет частными активами. И теперь он приобретает ключевого конкурента Credit Suisse за долю стоимости его активов и получает целых 9 млрд швейцарских франков ($9,9 млрд) в качестве государственных гарантий на случай убытков.

Представитель Швейцарской народной партии Хансйорг Кнехт на Совете кантонов (верхней палате) во время специальной сессии в Берне заявил: «Руководство Credit Suisse должно взять на себя ответственность за свои действия. Десятки тысяч сотрудников беспокоятся о своей работе». До поглощения Credit Suisse уже планировал сократить 9000 рабочих мест по всему миру в ближайшие годы. Поглощение одним банком другого, вероятно, приведет к росту этого числа, хотя руководители, включая председателя совета директоров UBS Колма Келлехера, заявили, что пока рано говорить о том, насколько значительными будут сокращения. Ранее в апреле швейцарская газета SonntagsZeitung сообщила, что в результате объединения двух учреждений может быть сокращено до 11 000 рабочих мест в Швейцарии и до 25 000 по всему миру.

Представитель Центристского альянса Хайди З'Грэгген в верхней палате парламента раскритиковала регулятор Finma за то, что он не отреагировал вовремя на опасную ситуацию. «Работа Finma заключается в защите прав акционеров и обеспечении функционирования финансового центра. На этом Finma потерпел неудачу». Она считает необходимым организовать парламентскую комиссию, которая должна провести расследование и дать ответ на вопрос, отреагировали ли финансовый регулятор, Швейцарский национальный банк и министерство финансов должным образом на этот финансовый вызов. По словам политика, такой орган должен обладать полномочиями вызывать свидетелей в суд.

Один из участников финансовой делегации на сделке и также представитель Центрального альянса Питер Хегглин подчеркнул, что другого варианта не было, хотя он и сожалеет о сложившейся ситуации. Он сказал: «Решение далось мне нелегко. Банковская отрасль была предупреждена кризисом 2008 года, — к сожалению, руководство Credit Suisse не извлекло уроков из кризиса. Как в драматической трагедии, менеджеры разрушили ценности и разбогатели в процессе этого».

Слияние было встречено без особого энтузиазма швейцарской общественностью, поэтому парламент также попытается ограничить полномочия правительства в будущем: законодатели хотят заблокировать возможность применения чрезвычайных мер для проведения подобных сделок.

