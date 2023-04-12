Страшные и до поры загадочные: правда о биолабораториях США на Украине

Министерство обороны США с 1993 года создало 50 биолабораторий на территории Киевской, Одесской, Харьковской, Львовской, Полтавской областей Украины и Донбасса. После начала СВО их деятельность в непосредственной близости от России стали сворачивать, а следы скрывать. Уничтожена документация, образцы и препараты, пропали без вести бывшие сотрудники лабораторий. Но в Киеве и Львове такие лаборатории продолжают работать. Эта информация прозвучала на пленарном заседании Госдумы 11 апреля, где был озвучен итоговый доклад Парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины.

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Доклад, работа над которым началась после обнаружения первых биолабораторий на освобожденных территориях, готовился около года. Депутатам его представила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.

По ее словам, в результате опытов, которые проводились над населением, Украина стала очагом опасных заболеваний неясного происхождения. А эксперименты над военнослужащими ВСУ, в том числе и генетические, продолжаются до сих пор. Об этом свидетельствуют анализы крови украинских солдат.

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Биологическая оккупация

Ирина Яровая начала представление доклада с исторического экскурса, который сделан на основе показаний свидетелей того, как организовывалась работа американских военных биолабораторий на Украине.

«Военно-биологическая оккупация Украины носила характер долгосрочной стратегии», — сказала Яровая.

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В 1991 году Министерство обороны США запустило на Украине программу «совместного уменьшения угрозы» Нанна — Лугара. Эта программа названа именами сенаторов, помощницей одного из которых была ныне действующий госсекретарь США госпожа Нуланд. Под эгидой этой программы началось перепрофилирование некоторых украинских ученых в военных биологов, а в 1993 году полигоном для них стал Украинский научно-технологический центр, который учредили США, Канада и Швеция.

«Это была подготовительная работа, — говорит Яровая.— А в 2005 году после “оранжевой революции” президент США Обама и Лугар посещают данные биолаборатории, и тогда заключается соглашение между минздравом Украины и Пентагоном, в котором заложены дискриминационные для граждан Украины условия. Страну превращают в полигон для исследований, на гражданах испытывают новые лекарства, которые еще не разрешены в США. А искусственные вирусы и патогены отправляют из Америки и обратно дипломатической почтой».

По словам Яровой, только в результате СВО, когда российскими военнослужащими были добыты некоторые документы, выяснилось, что с 2008 года на Украине стал реализовываться проект UP-8, в рамках которого проводились опыты на военнослужащих ВСУ, в том числе и с летальными последствиями. В соглашении было зафиксировано обязательство Украины сообщать в офис Пентагона о каждой смерти попавших под проект военнослужащих. Доказано, что в результате опытов пострадали как минимум 4 тысячи военнослужащих, только в Харьковской лаборатории погибли более 20 солдат.

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На рубеже 2013-14 годов в Раду был внесен законопроект о запрещении работы американских лабораторий на Украине.

«Но тут, по совпадению, случился Майдан и государственный переворот»,— подмечает Яровая. Закон был отозван, министром здравоохранения Украины была назначена гражданка США Супрун, которая упразднила санитарно-эпидемиологическую службу и отменила вакцинацию. Срана превратилась в очаг эпидемий кори, туберкулеза и других заболеваний, которые лечили незарегистрированными лекарствами.

Солдаты с нечеловеческим поведением

«В ходе СВО специалистами Министерства обороны РФ проведен анализ проб крови более, чем 180 украинских военнослужащих, — сообщает Яровая. — Он показал, что 21% из них переболели лихорадкой Западного Нила, 14% — другими видами вирусной геморрагической лихорадки, более 30% — вирусным гепатитом А. Данные заболевания изучались в американских лабораториях на Украине в рамках проекта UP-8 и есть основания предполагать, что военнослужащие заражались ими умышленно, чтобы контингент войск имел иммунитет на случай биологических террористических актов».

Очевидно, парламентарий имеет в виду то, что с случае применения ВСУ биологического оружия те ее военнослужащие, которые это применение осуществят и будут находиться вблизи очага поражения, окажутся более или менее нечувствительны к болезнетворным микроорганизмам, обладая иммунитетом к ним.

Кроме того, как заявила Ирина Яровая, все без исключения украинские военнослужащие, проходившие исследования, были напичканы психотропными препаратами, в том числе — повышающими уровень агрессивности и жестокости.

«Мы смотрим на их преступления, и в голове не укладывается: не могут люди совершать такое зверство, — говорит Яровая. — Но они под этими препаратами — уже не люди, они обладают нечеловеческими свойствами».

Кроме того, парламентская комиссия по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине доказала факты отнюдь не гипотетического использования биологического оружия против России. В качестве примера приводится акт биологического терроризма против детей в школе Луганска, куда были вброшены купюры, зараженные живым штаммом азиатского туберкулеза. Экспертиза доказала, что штамм мог быть нанесен на купюры только в лабораторных условиях.

Доказано и то, что в лабораториях, которые остались на освобожденных территориях, велись работы с оспой, которая по данным ВОЗ, полностью исчезла с планеты в 80-е годы прошлого века.

«Американцы традиционно используют оспу в качестве биологического оружия, — напомнила Яровая. — В свое время они принесли индейцам в качестве подарка одеяла, зараженные оспой.

По словам депутата, научившись заражать предметы туберкулезом, они теперь на Украине экспериментируют и с оспой.

Кому-то выгодная эпизоотия

Председатель Комитета по обороне Андрей Картапопов добавил к представлению доклада, что США используют бактериологическое оружие для извлечения коммерческой выгоды. По его словам, в лабораториях, подконтрольных США и расположенных по всему миру, проводятся исследования, а затем на какой-либо территории распространяется инфекция, заражающая скот. В борьбе с эпизоотией ВОЗ запрещает воспроизводство скота, а также требует уничтожения животных, расположенных поблизости к заражению. Возникает дефицит мяса в стране, где произошло заражение, и туда организуется экспорт мясной продукции из США. Таким образом, происходит подмена местного производителя американским.

«Только в 2021 году ущерб от птичьего гриппа превысил 1,7 млрд рублей, было уничтожено 6 млн голов домашней птицы. В европейских странах потери сельскохозяйственной отрасли от этого заболевания составили порядка 2 млрд евро. При этом доходы фермерских хозяйств США в этом же году резко возросли. Так, рост выручки продовольственной компании Cargill (США) за 2021–2022 годы составил 45 %», - отметил политик.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил РФ Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны в ходе СВО проанализировало более 2 тыс. документов, подтверждающих реализацию военно-биологических проектов на Украине.

«Ни по одному из фактов, озвученных Министерством обороны, ни у кого, включая страны Запада, не возникло сомнений в подлинности опубликованных документов», - сказал военачальник.

Доклад завершается предложением парламентской комиссии к МИД РФ продолжить вести активную и наступательную работу по инициированию международного расследования деятельности американских биолабораторий за рубежом, и к правительству РФ — расширить спектр оценки создаваемых США биологических угроз и провести ревизию действующих мер защиты жизни и здоровья граждан России. После утверждения обеими палатами парламента доклад должен быть направлен Президенту, в Правительство, Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и Уполномоченному по правам человека.

Опасность и защита

Доклад парламентской комиссии прокомментировал для «Эксперта» микробиолог, бывший советник генерального секретаря ООН и член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин.

«Опасность, исходящая из американских биолабораторий, действительно очень велика, она даже намного выше, чем озвучено в российском парламенте, —уверен ученый. — В 2019 году я готовил доклад на эту тему для антитеррористического центра при ОДКБ. Он был закрытым, для служебного пользования его получили главы государств, правительств, руководители спецслужб. После этого у наших партнеров по ОДКБ появилось понимание серьезности проблемы. Ведь раньше они говорили, что американцы — наши партнеры, они приехали нам помогать. Изучив некоторые данные, которые я и сейчас не могу озвучить, руководители ряда стран ОДКБ и других государств бывшего СССР попробовали от лабораторий США на своих территориях избавиться».

Президент Казахстана попытался закрыть центральную референтную лабораторию в Алма-Ате, аналогичные попытки освободиться от этих «подарков» были в Армении, Азербайджане и даже проамериканской Грузии.

Глава Казахстана закрыл лабораторию на два месяца, но после этого США оспорили его решение, доказав, что он должен исполнять договор, заключенный сроком на 49 лет.

«Когда еще до государственного переворота на Украине председатель правительства Азаров захотел ознакомиться с лабораторией в Одессе, его туда просто не пустили, — рассказывает «Эксперту» Игорь Никулин. — Второму лицу государства сказали, что у него допуска нет. И президента бы не пустили. Так американцы себя ведут на сопредельных с Россией территориях. По договорам эти лаборатории имеют принцип экстерриториальности, а все работники носят дипломатически паспорта. Все местные граждане, которых допускают до лаборатории, подписывают договор о конфиденциальности, и даже официальные лица не имеют права разглашать ставшую им известной информацию».

По словам специалиста, Россия — не единственная страна, которая окружена кольцом из таких лабораторий, которых по всему миру более 400.

«Эти лаборатории максимально приближены к территориям вероятных противников или конкурентов США, среди которых кроме нас — Китай, Иран, Северная Корея, Венесуэла, Бразилия, Индия. Все они уже страдали от американской биологической агрессии. Всегда поблизости с этими странами происходят вспышки то эболы, то птичьего гриппа, то свиного гриппа, то атипичной пневмонии или ковида, не говоря уже о болезнях сельскохозяйственных животных», — говорит Игорь Никулин.

На вопрос «Эксперта» о том, что Россия может противопоставить американской биологической агрессии, ученый сказал:

«Укрепить свой санэпиднадзор хотя бы до того уровня, какой выл во времена СССР. Когда в советской Москве была вспышка гонконгского гриппа, только за одни сутки в столичные медучреждения обратились 135 тысяч человек, и система выдержала. А во время ковида даже при обращении 10 тысяч возникали сбои системы, приходилось разворачивать дополнительные мощности. Оптимизация медицины привела к тому, что из системы убрали запас прочности, и рост числа пациентов на десять процентов уже вызывает проблемы. Еще несколько десятилетий назад в каждом детском учреждении, оздоровительном лагере был врач-инфекционист и стандартный набор из противочумных костюмов, холерных горшков и так далее, а сейчас этого не хватает даже во многих инфекционных больницах. Оптимизированы сотни больниц, ушли из профессии около 200 тысяч медицинских сотрудников среднего персонала и почти столько же врачей. Все это нужно восстанавливать точно так же, как мы сейчас начали восстанавливать промышленность», — уверен специалист.