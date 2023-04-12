Трамп фактически признал причастность США к подрыву «Северных потоков»

Дональд Трамп, в интервью телеведущему Fox News Такеру Карлсону, заявил, что Россия не причастна к взрывам на «Северных потоках». При этом конкретно виновных в совершении диверсии экс-президент США не назвал, сославшись на возможные неприятности для Штатов.

«Я не хочу неприятностей для своей страны, поэтому я не отвечу на вопрос кто подорвал "Северный поток". Могу только сказать, кто этого не совершал — это Россия», — цитируют Трампа российские РИА «Новости».

Напомним, ранее известный американский публицист Сеймур Херш опубликовал материалы собственного расследования, согласно которым диверсию на российских газопроводах осуществили спецслужбы США, с привлечением специалистов третьих стран. В результате взрывов неустановленных устройств были повреждены три из четырех ниток «Северных потоков».