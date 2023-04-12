С ценами на газ в Европе оказалось все не так просто

Рынок природного газа в Европе показывает признаки тревоги перед следующей зимой. Несмотря на то, что сейчас обстановка, казалось бы, спокойная, опасения по вопросу поставок газа зимой остаются.

Краткосрочные контракты колеблются по мере того, как столбик термометра ползет вверх и за окном с каждым днем становится теплее. Однако декабрьские фьючерсы, самые дорогие в году, выросли за две последние недели приблизительно на 9%, пишет Oil Price. В то время, как голландские фьючерсы с поставкой газа в мае показывали цену МВт-час на уровне 43,33 евро (455 евро за тысячу кубов), в декабрьских фьючерсах цена МВт-час вчера, 11 апреля, достигла 57,75 евро.

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Это свидетельствует о том, что у инвесторов и трейдеров остаются сомнения и опасения о том, как европейцы будут наполнять подземные газовые хранилища (ПГХ) летом и осенью в отсутствие прежнего главного поставщика газа в Европе – России, от газа которой европейские страны с таким рвением отказывались почти весь прошлый год.

Сейчас с ценами все в порядке по причине больших для этого времени года запасов газа в ПГХ и невысокого спроса, но трейдеры очень внимательно следят за возвращением конкурентов на азиатские рынки, а также роста потребления газа для производства электроэнергии и в экономике. Все правильно: с начала года газовые контракты снизились более чем на 30%, но это снижение в основном касается краткосрочных цен, а не того, что будет в конце года.

Апрель в Европе начался с низких температур, но сейчас столбики термометров быстро растут. В отдельных регионах Европы будет постепенно нарастать производство электроэнергии из возобновляемых источников. Рост температур и энергии от возобновляемых источников еще больше ослабит спрос на газ. С другой стороны, очень неопределенной выглядит ситуация в атомной энергетике Франции из-за забастовок и удлиняющегося времени на профилактику АЭС, вызванного износом реакторов.

Аналитики Morgan Stanley считают, что потребление топлива главными европейскими экономиками сейчас остается ниже среднего показателя за пять последних лет даже с учетом теплой погоды. Все это повышает шансы европейцев наполнить хранилища до начала нового отопительного сезона в октябре.

«Если спрос останется в целом таким же низким, как сейчас, а импорт сжиженного газа (СПГ) продолжится нынешними темпами, то подземные хранилища можно будет наполнить до отказа уже к концу августа»,- пишут экономисты Morgan Stanley во главе с Мартином Рэтсом.

Здесь необходимо отметить, что эти расчеты не учитывают возвращения китайских компаний на спотовый газовый рынок. На данный момент полного восстановления спроса Китая на газ после отмены нулевой терпимости к ковиду еще действительно не произошло. По данным компаний, следящих за передвижениями танкеров, китайские компании в первом квартале даже продолжали продавать излишки СПГ заграницу, включая Европу. Однако трейдеры в отличие от аналитиков должны заглядывать в будущее дальше, не на один-два, а несколько месяцев вперед. Для них и европейцев очень важно, каким будет спрос на газ в Китае к концу года и в первой половине 2024 года. Между тем, спрос, считает большинство экспертов, вырастет. Если он ликвидирует 20-процентное снижение спроса в прошлом году, вызванное локдаунами, то конкуренция на газовом рынке резко усилится и у европейцев, даже если они успеют к тому времени полностью или по большей части наполнить хранилища, могут возникнуть серьезные проблемы, потому что прожить зиму только на газе в ПГХ крайне трудно.

«Рынок буквально разрывается между медвежьими фундаментальными показателями на спотовом рынке и тревогами»,- подчеркивают в аналитической записке для клиентов экономисты Engie SA.

Ситуация очень неопределенная и трудно предсказуемая. Отсюда и нервозность и опасения как трейдеров, так и европейцев за предстоящую зиму.