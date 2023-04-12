Украинское зерно подложило Европе свинью

Сельскохозяйственную продукции Украины необходимо распределять по всем странам ЕС, заявил польский министр сельского хозяйства и развития сельской местности Роберт Телюс по итогам встречи анктикризисного штаба, посвященного украинскому зерну. По его словам, передает ТАСС, это необходимо, чтобы решить проблемы, возникшие из-за ее переизбытка на рынках стран Восточной Европы.

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«Завтра будет встреча с послами стран, которым мы можем продать зерно, и куда мы сможем сбыть его как можно скорее, — сообщил Телюс. — Нам всем придется заниматься этой проблемой, чтобы распределить продукты с Украины во все страны ЕС.»

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Он добавил, что этот вопрос обсуждался с представителями аграрного сектора Болгарии, Румынии, Словакии и Чехии, которые сильнее всего пострадали от проблем с украинским зерном. Телюс планирует провести переговоры с этими странами, чтобы совместно обратиться к ЕС с целью изменения политики в отношении беспошлинного доступа сельхозпродукции Киева на европейские рынки.

Польские фермеры уже несколько месяцев выражают недовольство тем, что часть зерна, которое экспортирует Украина, остается на территории Польши и создает конкуренцию местному зерну вместо того, чтобы поступать транзитом в третьи страны. Министерство сельского хозяйства и развития сельской местности обратилось к правительству с просьбой финансово поддержать пострадавших аграриев, но фермеры считают эту меру недостаточной, требуя решить проблему системно.

Ранее Венгрия решила ужесточить контроль за транзитными перевозками по своей территории зерна с Украины, чтобы убедиться, что оно действительно попадает в страны назначения, а не остается на рынках Центральной Европы. Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь предложил восстановить в Евросоюзе таможенные пошлины и количественные ограничения на украинское зерно, чтобы защитить интересы европейских фермеров, терпящих убытки в результате поставок на местные рынки украинской сельхозпродукции по демпинговым ценам.

Плохо — всем

Украинское зерно сбивает цены на внутренних рынках приграничных государств, потому что за счёт него международные трейдеры имеют возможность давить на европейских производителей, поясняет аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. В результате это выглядит не как замена европейского зерна украинским, а как снижение цены международными трейдерами для европейских производителей с отсылкой к демпинговым ценам на украинское зерно.

В итоге, констатирует аналитик, всем производителям плохо, и эта ситуация при разрыве зерновой сделки (а вероятность того, что это произойдет в мае, высока) может усугубиться в новом сезоне. Европейцы, коме того, крайне обеспокоены высокой заполненностью складов перед новым сезоном. Это создаёт логистические проблемы. Разрыв сделки их усугубит, поскольку украинские продукты, скорее всего, продолжат поступать в страны ЕС.

Плана, похоже, не было

На Западе уже стало традицией принимать решения, громко анонсировать будущий успех, но совершенно не задумываться о нюансах реализации и возможных последствиях, отмечает председатель Курского отделения «Деловой России» Олег Малахов. Так и в случае с зерновой сделкой: совершенно не учли особенности доставки такого объема продукции внутри самой Европы.

Возможно, полагает эксперт, в ближайшее время и будут найдены инструменты для снижения воздействия украинского зерна на местных сельхозпроизводителей. Но уже сейчас понятно, что сами принципы рыночных отношений были нарушены, а значит и ущерб для фермеров Польши, и других восточноевропейских стран, втянутых в планировавшийся транзит зерна, не может быть компенсирован одномоментно.

Политика сова выглядит бледно перед экономикой

На самом деле, говорит финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт, проблема не нова. Страны Евросоюза постоянно сталкиваются с переизбытком сельхозпродукции на своих рынках. Но в этот раз скандал, особенно в Польше, разгорелся нешуточный. Украинская пшеница в начале апреля оказалось дешевле польской на 25%, что явилось следствием беспошлинного ввоза зерна.

5 апреля польский министр сельского хозяйства Хенрик Ковальчик, вынужден был подать в отставку, так как считает, что Еврокомиссия вряд ли отменит решение о беспошлинном импорте зерна до июня 2024 года.

«Мне представляется, что странам Европы в ближайшее время предстоит решить проблему транзита пшеницы в Африку, для которой она и предназначалась изначально в рамках “зерновой сделки”. В другом случае все же придется ввести пошлину, чтобы обеспечить конкуренцию — иначе польские фермеры прибегнут к радикальны мерам. Они уже не раз доказывали, что умеют отстаивать свои права», — заключает Станислав Бовт.