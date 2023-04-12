В МИД России допустили, что Пентагон пытается обмануть Россию

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков допустил, что утечка якобы секретных документов Пентагона с подробностями подготовки ВСУ к контрнаступлению и планов США и НАТО на Украине, могут оказаться намеренной дезинформацией западной стороны. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на слова дипломата, предположившего, что указанные документы являются фейком и целенаправленным вбросом.

«Поскольку США являются стороной конфликта и, по сути дела, ведут гибридную войну против нас, возможны такие приемы, чтобы противника, то есть Российскую Федерацию, ввести в заблуждение. Поэтому, наверное, специалисты лучше разбираются в том, насколько это может соответствовать действительности. Ранее были ситуации, мы о них помним, когда аутентичные документы попадали в открытый доступ. Это факт. Насколько нынешний вот этот шум: и публикации и все прочие имеют под собой реальные основания, для меня лично это открытый вопрос», — сказал чиновник МИДа, добавив, что это сказанное — лишь его допущение.

Напомним, 7 апреля в американских СМИ появилась информация, раскрывающая секретные планы Пентагона в отношении военных действий на Украине. Позже сообщалось, что Минюст США и американское военное ведомство начали расследование по факту данной утечки документов. В российской и иностранной прессе неоднократно высказывалось мнение, что данная утечка инспирирована самими США.