В «Руднево» набирают инженеров и пилотов для беспилотников - Овчинский

Предприятие «Аэромакс» начало подбор кадров для работы на своей площадке по производству гражданских беспилотных вертолетов в индустриальном парке «Руднево», который располагается в особой экономической зоне Москвы.

Как сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, компания «Аэромакс» ищет сотрудников на позиции инженеров-конструкторов, инженеров-технологов, инженеров по эксплуатации воздушных судов, а также внешних пилотов, способных управлять вертолетом удаленно. Всего планируется нанять 200 специалистов.

Помимо этого на предприятие требуются слесари механосборочных работ, электрогазосварщики, монтажники электрооборудования, операторы станков с программным управлением. По данным департамента, на производстве они займутся нетривиальными задачами, получат новые профессиональные навыки и повысят свои компетенции.

В компании готовы рассмотреть в качестве кандидатов специалистов со средним и высшим профессиональным образованием, а также студентов последних курсов вузов и ссузов в рамках их производственных или преддипломных оплачиваемых практик. После стажировки им могут предложить трудоустроиться на постоянной основе.

Производство беспилотников в «Руднево» оснащено современным оборудованием и включает участки композитных технологий, сварки, сборки и окончательной сборки. Предприятие выпускает беспилотные авиационные системы вертолетного типа, предназначенные для грузоперевозок и полетов в сложных метеоусловиях.