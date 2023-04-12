В США оценили риски отправки американских военных на Украину

Профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен заявил, что отправка военнослужащих США на Украину в качестве инструкторов для ВСУ создает для Вашингтона известные риски. Об этом америанский политолог заявил в интервью изданию Responsible Statecraft. Ливен отметил, что обучающую подготовку на Украине ее солдат проводят 71 американский военнослужащий, совокупно с 97 бойцами спецназа НАТО.

«Их присутствие, очевидно, создает риск того, что они могут быть убиты или схвачены в плен», — приводит издание слова профессора, по мнению которого подобное положение дел может спровоцировать «опасный риск эскалации».

Ранее сообщалось, что в зоне боевых действий на Украине отмечено присутствие военнослужащих третьих стран, в частности — инструкторов НАТО. Также стало известно со слов главы Венгрии Виктора Орбана, что Евросоюз рассматривает идею отправки на Украину некоего «миротворческого контингента».