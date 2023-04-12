Владимир Путин: важно избегать не только высокой, но и изыточно низкой инфляции

"Инфляция в РФ в годовом выражении по итогам апреля опустится ниже 3%", - заявил накануне президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"По состоянию на 3 апреля инфляция опустилась до 3,3% в годовом выражении, а к концу месяца ожидается менее 3%. Впервые за долгое-долгое время инфляция оказалась ниже целевого ориентира ЦБ (годовая инфляция ниже 4% впервые с октября 2020 года - ИФ)", - цитирует слова президента агентство "Интерфакс"..

При этом Владимир Путин подчеркнул то обстоятельство, что для экономики вредно не только чрезмерное ускорение инфляции, но и ее излишнее замедление.

"Хотел бы повторить - важно избегать не только чрезмерного ускорения инфляции, но и ее избыточного замедления, поскольку это может негативно повлиять на экономическую активность в целом", - заявил президент.