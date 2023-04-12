Владимир Ефимов: часть усадьбы Шубиных сдадут в аренду по программе «1 рубль за "квадрат" в год»

Власти Москвы выставят на торги право аренды части усадьбы постройки начала XIX века на Малой Дмитровке, 12, стр. 2 по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Усадьба является объектом культурного наследия, сообщил 12 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Во втором квартале этого года город выставит на аукцион по программе “1 рубль за квадратный метр в год” часть объекта культурного наследия на улице Малая Дмитровка в Тверском районе», — сказал Владимир Ефимов. По его словам, сейчас это здание находится в неудовлетворительном состоянии. Победителю торгов предстоит отреставрировать усадьбу за 5 лет, после чего он сможет воспользоваться льготной арендной ставкой. «Использовать помещение инвестору разрешено под различные цели, например разместить там офисы, торговые объекты или точки общепита», – уточнил вице-мэр.

Здание площадью более 1,2 тыс. кв. м. известно как городская усадьба Шубиных – И.А. Сытенко – А.Е. Владимирова. Здесь в XIX веке жил декабрист Михаил Федорович Орлов, которого навещали Александр Сергеевич Пушкин и Евгений Абрамович Баратынский. В начале ХХ века здание перестроили. Вторая его часть находится в частной собственности.

«Площадь выставляемых на торги помещений в здании на Малой Дмитровке составляет 422,3 кв. м., в том числе 8,4 кв. м. располагается в подвале, а 413,9 кв. м. – на первом этаже», – сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман. После реставрации арендатор сможет самостоятельно выбрать назначение помещений из указанного в договоре списка, добавил он.

Напомним, программа «1 рубль за квадратный метр в год» действует в Москве для объектов культурного наследия действует с 2012 года. Инвесторы, победившие на аукционе, подписывают договор сроком на 49 лет. Условие для льготной ставки — выполнение работ по сохранению здания. При этом их нужно проводить на основании согласованного Мосгорнаследием проекта и выданного разрешения. А принимает работы департамент культурного наследия Москвы.