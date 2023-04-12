Владимир Ефимов: регистрация недвижимости между ведомствами Москвы стала электронной

Все документы, необходимые для государственной регистрации недвижимости в Росреестре, власти Москвы с января 2023 года направляют в цифровом формате. Это сократило сроки и сделало госрегистрацию прав доступнее, сообщил 12 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Благодаря интеграции информационных систем и сервисов правительства Москвы и Росреестра, все документы по сделкам, заключенным городом на госрегистрацию недвижимости, подаются в цифровом формате. Это, например, договоры по результатам торгов, договоры аренды и дополнительные соглашения к ним», — сказал Владимир Ефимов. По его словам, регистрация прав и сделок на основании решений департамента городского имущества Москвы достигла 100%. Вместе с тем, срок госрегистрации прав на объекты недвижимости по программе реновации существенно сократился, подчеркнул вице-мэр.

Росреестр и городские власти ведут совместную работу в рамках поручения федерального правительства, которое направлено на оптимизацию оказания учетно-регистрационных услуг при подаче документов в электронном виде. В прошлом году благодаря командной работе стороны достигли значимых результатов по ключевым для ведомства направлениям, отметил глава Росреестра Олег Скуфинский.

«В 2022 году Росреестр впервые работал в условиях исполнения государственной программы "Национальная система пространственных данных", все показатели которой достигнуты в полном объеме. Впервые все массовые социально значимые услуги выведены на Единый портал государственных услуг», — добавил Олег Скуфинский. По его словам, экстерриториальность подачи заявлений на данный момент составляет на 100%. «В текущем году приоритетом для нас будет совершенствование системы в интересах граждан, бизнеса и государства», — подчеркнул Скуфинский.

Напомним, московское управление Росреестра и власти столицы реализуют дорожную карту по повышению эффективности процедур кадастрового учета и госрегистрации прав. Менее, чем за год сроки оформления социально значимых объектов сократились до одного рабочего дня. «В частности, фактически вся работа с департаментом городского имущества осуществляется в режиме онлайн, благодаря чему мы успешно вырабатываем алгоритмы как по системным вопросам, так и по нестандартным ситуациям», – подчеркнул руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

В свою очередь, московский департамент городского имущества за счет перехода цифровой формат взаимодействия с Росреестром теперь в режиме онлайн анализирует документы по сделкам с недвижимостью и направляет их на дальнейшую регистрацию без личного участия граждан и предпринимателей. «По итогам 2022 года 97% документов по сделкам с недвижимостью отправлялись на госрегистрацию в Росреестр в электронном виде. С начала 2023 года этот процесс полностью перешел в онлайн», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. В январе-марте 2023 года таким образом направлено около 18 тыс. документов, резюмировал он.