«Возникают вопросы»: глава СПЧ отреагировал на закон об электронных повестках

Госдума приняла закон об электронных повестках в военкомат для военнообязанных и об ограничениях за уклонение от призыва. Согласно документу, повестки будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной, причем, электронная считается врученной с момента размещения в личном кабинете гражданина или по истечении семи дней с даты появления в реестре повесток, даже если не будет открыта. В связи с этим у главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева возник ряд вопросов. Он адресовал их законодателям и сотрудникам Минцифры, и выразил надежду получить ответы к сентябрю, когда должен заработать реестр военнообязанных.

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«Безусловно, каждый военнообязанный должен прийти в военкомат по повестке. Никто не должен уклоняться от призыва. Служба в армии — это конституционный долг. Это важно, и мы поддерживаем создание такого реестра. Но возникают логистические вопросы», — цитирует Telegram-канал СПЧ Фадеева.

Главу СПЧ, в частности, интересует: как быть, если у человека нет аккаунта на портале госуслуг, и что делать, если у него нет смартфона и компьютера? Фадеев указал, что «неоцифрованных» людей в России еще достаточно много, особенно в глубинке. Он привел в пример еще пару спорных ситуаций, например, если человек болен и не годится для службы, а военкомат об этом не знает, высылает повестку, и ограничения вступают в силу. Или условный вахтовик, проработавший «месяц на северах и по уважительной причине не проверявший свой аккаунт», возвращается на постоянное место жительства и тут же попадет под ответственность. Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что уведомление о повестке на Госуслугах можно будет отключить. Фадеев в связи с этим интересуется: будет ли в таком случае наступать ответственность за неявку?

«На эти и подобные вопросы необходимо дать разъяснения. Надеюсь, что к сентябрю, когда должен заработать реестр, профильные ведомства и Государственная Дума такие ответы предоставят», — резюмировал глава СПЧ.

Совет Федерации 12 апреля одобрил закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках. Накануне его приняли депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях.

