Газовая ошибка Европы

Нынешний оптимизм европейцев в отношении их будущей энергетической безопасности снова основывается на неправильных оценках, считает Oil Price (ОР). Все больше авторов прогнозов и анализов в последние пару недель считают, что если европейцы не соберутся, не отнесутся к подготовке к следующей зиме со всей ответственностью и серьезностью и не предпримут конкретные шаги, то их будет ждать новая вспышка энергетического кризиса или, как минимум, такие же высокие цены на газ, как прошлой зимой.

Конечно, ждать и надеяться на такую же теплую зиму, как прошлая, никто не запрещает, но экономисты прекрасно понимают, насколько необоснованными могут оказаться эти надежды. Да, европейцы не сидят, сложа руки. Они, к примеру, уделили очень большое внимание быстрому развитию инфраструктуры сжиженного газа (СПГ), но это принесет осязаемые плоды не сейчас, а в будущем, через несколько лет, когда катарские и американские газовики резко увеличат производство СПГ.

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Событиям же на глобальной арене, которые позволяют говорить о дальнейшем роста спроса на газ, в Европе уделяют, считает ОР, недостаточное внимание. Так же, как тому, что Китай, Индия, Япония и Южная Корея подписывают все больше долгосрочных контрактов на поставки СПГ. Несомненно, что рост спроса Китая и быстрое развитие экономики Индии приведут к усилению дефицита СПГ на глобальном рынке и росту цены на него. Между тем, с поставками российского СПГ в Европу и трубного российского газа в Европу через Украину в любой момент могут возникнуть крупные проблемы. Все аналитики соглашаются, что европейцам необходимо обеспечить огромные поставки СПГ для того, чтобы компенсировать потерю российского газа. В прошлом году Европа импортировала 121 млн тонн СПГ, что на 60% больше, чем в 2021 году. Этот скачок дорого обошелся европейцам в самом прямом смысле этого слова, потому что им приходилось покупать газ на спотовом рынке по высоким ценам. В прошлом году на европейские компании пришлась приблизительно треть всех сделок на спотовом рынке, что значительно больше 21-года (13%). Если европейцы будут так же вяло и с такой же неохотой, как сейчас, и дальше подписывать долгосрочные контракты, то их доля в 2023-24 гг. может вырасти до 50%, что обернется для европейских налогоплательщиков потерей новых десятков миллиардов евро.

Главным виновником такого близорукого отношения к долгосрочным контрактам являются высокие задачи по переходу от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии, которые поставил перед европейскими странами Брюссель. Планируется к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 55% и полностью их обнулить к 2050 году. Естественно, европейские компании очень не хотят сейчас подписывать контракты на поставки газа, который им через какое-то время при выполнении, конечно, поставленных задач, попросту будет не нужен.

Старший партнер в Morten Frisch Consulting Мортен Фриш считает, что Европе необходимо перевести 70-75% поставок СПГ на долгосрочные контракты. Он, кстати, уверен, что в нынешней сложной ситуации во многом виноваты европейские политики, которые, не обладая достаточными познаниями в энергетике, взялись решать очень серьезные и важные проблемы. Они, например, ошибаются, указывает он, когда говорят, что «чистый» водород заменит природный газ к 2030 году. Если это и произойдет, то значительно позже.

Именно политикам и мощному «зеленому» лобби Европа обязана сильной зависимостью сейчас от спотового рынка и уязвимостью перед скачками цен на нем.

Главная ошибка европейских политиков заключается в том, что они явно недооценили роль природного газа в качестве основного топлива на время совершения «зеленого» перехода. Политики по-прежнему спорят в Брюсселе о снижении спроса на газ и как можно более быстром отказе и от него, не понимая, что именно вопросы о поставках СПГ, по крайней мере, сейчас являются для Европы едва ли не вопросом жизни и смерти.

Естественно, рост спроса со стороны азиатских потребителей и, в первую очередь, Китая и Индии, очень легко может создать дефицит газа и привести к резкому повышению цен на него зимой 2023-24 годов.

Спотовые цены в последние месяцы снизились на 80% по сравнению с максимальными ценами в августе 2022 года, но большинство аналитиков прогнозируют их новый рост как по причине роста спроса Азии, так и из-за сезонного (летнего) роста спроса. Лето скорее всего вновь будет жарким, что приведет к резкому сокращению производства гидроэнергии и атомной энергии. И опять аналитики настоятельно советуют европейцам во избежание крайне негативных последствий новых ценовых шоков подписывать больше долгосрочных контрактов на поставки сжиженного газа,

Между тем, в последние пару недель европейские энергетические гиганты типа Shell и RWE достигли патовой ситуации в переговорах по долгосрочным контрактам с QatarEnergy. У RWE разногласия с катарскими газовиками по продолжительности действия контракта: Доха настаивает на 25 годах, а немцы – на 10, максимум 15 (немцы должны полностью отказаться от природного газа к 2043 году). Возможно, Доха и пойдет на компромисс и согласится подписать среднесрочные контракты, но только в них будет стоять значительно более высокая цена, чем в долгосрочных.