Европу предупредили о новом витке энергокризиса и о росте цен на топливо

Международный валютный фонд опубликовал доклад, согласно которому продолжение и усиление вооруженного конфликта на Украине может привести к новой волне энергетического кризиса в Европе, а также к рискам продовольственной безопасности в странах с низкими доходами. Об этом сообщает РИА «Новости», со ссылкой на текст доклада.

«Эскалация российских военных действий на Украине, которые идут второй год, может спровоцировать новый энергетический кризис в Европе и усугубить угрозу продовольственной безопасности в странах с низкими доходами», — приводит издание слова документа.

В МВФ отметили, продолжают РИА Новости, что риски значительного роста цен на топливо сохраняются в будущем. При этом возможный провал «зерновой сделки» может повлечь за собой рост нагрузки на страны-импортеры с ограниченными финансовыми возможностями. «На фоне возросших цен на продовольствие и топливо может возрасти социальное напряжение», — говорится в докладе международной финансовой организации.

Напомним, санкции, введенные в отношении российских топливодобывающих компаний недружественным странами, послужили причиной роста мировых цен на энероресурсы.

