Доля юаня в мировой торговле за год удвоилась

Данные по финансированию торговли из Swift и международным платежам показывают, что доля юаня в торговом финансировании выросла менее чем с 2% в феврале 2022 года до 4,5% годом позже, пишет Financial Times. Юань приблизился к евро, доля которого составляет 6%. До доллара, однако, им по-прежнему очень далеко несмотря на некоторое снижение его доли за год: с 86,8% в феврале 2022 года до 84,3% в феврале этого года.

«Это существенное продвижение,- считает главный экономист Bank of Singapore Мансур Мохиддин.- Единственное серьезное объяснение заключается в событиях на Украине».

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Конечно, растущая доля китайской валюты в мировой торговле является большим плюсом для Пекина, который стремится ускорить интернационализацию юаня. Кроме этого, рост доли юаня – прямой вызов Западу, который ведет санкционную войну в том числе и против российских финансовых организаций и институтов.

«Очевидно, что очень много российской нефти попадает в Китай через Ближний Восток и Малайзию»,- объясняет Артур Кребер, партнер исследовательской компании Gavekal Dragonomics, специализирующейся на Китае.

Он обращает внимание на резкий скачок китайского импорта из Малайзии в марте прошлого года. Его объем превосходит производственные мощности Малайзии.

People’s Bank of China (РВоС), китайский центробанк, начал работать над интернационализацией юаня давно, еще в нулевые годы, задолго до августа 2015 года, когда девальвация китайской валюты привела к существенному бегству капиталов. Центробанк был вынужден изменить политику и ввести очень жесткие меры по контролю за передвижениями капиталов, что затормозило попытки Пекина продвигать китайскую валюту на международной арене. Последний рост юаня не соответствует такому же росту использованию его в международных платежах по Swift, которые долго держатся на уровне 2% от всех платежей.

Россия имеет доступ к платежной системе Cross-Border Interbank Payment System (Cips), китайскому варианту Swift. В прошлом году двусторонняя торговля между Россией и КНР достигла рекордных 185 млрд долларов. При этом российские компании оплачивали китайские товары в основном юанями. Общий объем сделок на Cips в 2022 году, по данным РВоС, достиг 97 трлн юаней (14 трлн долларов). Рост за год составил 21%.

Аналитики и экономисты считают, что удорожание долларового финансирования тоже усиливает привлекательность юаня для финансирования торговли. Напомним, что ФРС поднимала учетную ставку в 2022 году 9 раз, тогда как PBoC за то же время ее дважды понижал.

«В последнее время мы видим усиление интереса к торговому финансированию в юанях,- объясняет Келвин Лау, старший экономист по Китаю в Standard Chartered.- С Россией или без нее структурно мы видим, что интернационализация юаня возвращается».

Правда, в начале 2022 года PBoC изменил стратегию интернационализации валюты, считает Чзан Мин, заместитель главы отдела международной финансов Академии общественных наук КНР. Вместо того, чтобы продвигать юань в сделках по нефти и расширения доступа иностранных инвесторов для ценных бумаг на материке, как центробанк делал до конца 2021 года, он начал агрессивно продвигать использование китайской валюты в сделках по товарам и улучшения глобального доступа к деривативам, привязанным к китайским активам.

Акцент на торговлю товарами четко просматривается и в мартовской сделке с Бразилией, которая позволит крупнейшим экономикам Азии и Южной Америки вести торговлю и совершать финансовые транзакции в своих валютах, а не в долларе.

Пекин очень заинтересован в интернационализации юаня по многим причинам. Сейчас к ним добавилось растущее геополитическое противостояние с США. Он достиг немалых успехов, особенно в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

Интернационализацию китайской валюты по-прежнему сдерживает жесткий контроль РВоС над перемещениями капиталов. Впрочем, Пекин такая ситуация, похоже, вполне устраивает, потому что в этом деле китайцы так же, как во всех остальных делах, предпочитают не торопиться.