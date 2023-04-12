Владимир Сальдо заявил, что у ВСУ нет шансов при наступлении на Херсонщине

Российские войска в Херсонской области готовы отразить наступление украинских вооруженных формирований. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в интервью РИА Новости. По словам политика, подготовка к украинскому наступлению заметна уже сейчас, но его перспективы для противника невелики.

"Все же​​ думаю они попробуют пойти. Некоторые признаки обострения на линии боевого соприкосновения заметны уже сейчас. Шансов у них нет никаких - наши военные готовы из встретить", - цитирует информагентство слова главы Херсонщины.

Сальдо отметил, что Киев, заранее анонсируя свое наступление, занимается рекламой, не торопясь приступить к делу из-за осознания возможного поражения. "По другому там не могут. С одной стороны, вся система государственного управления построена на пиаре. С другой, американцы гонят их в это наступление, чтобы повысить рейтинг своих провалившихся политических руководителей. Киевская команда комедиантов боится и затягивает исполнение приказа, подменяя действия словами", - считает он.

Напомним, ​Киев неоднократно заявлял о скором наступлении ВСУ, при этом каждый раз сдвигая его сроки. На днях министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что анонсированные Киевом военные действия могут начаться после окончания весенней распутицы.