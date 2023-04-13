Акции банка «Точка» выставят на торги

Банк непрофильных активов «Траст» выставил на открытые торги 90,01% акций АО «Точка», включая интернет-банк для бизнеса «Точка». Торги пройдут на повышение на электронной торговой площадке «Фабрикант» 26 июня, заявки принимаются до 17 июня, сообщили в пресс-службе «Траста».

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«Банк непрофильных активов "Траст" выставил на открытые торги 90,01% акций АО "Точка"… Цена лота — 22,7 миллиарда рублей… В лот входит АО "Точка" и все дочерние компании, включая банк ООО "Банк Точка», — говорится в пресс-релизе.

Капитал банка «Точка» оценивается в 3,6 млрд рублей. Его чистая прибыль по РСБУ по итогам 2022 года составила 6,2 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2021 годом в 2,2 раза, в январе-феврале 2023-го этот показатель составил 1,1 млрд рублей. У банка около 400 тыс. активных клиентов, он предоставляет свои сервисы в 700 городах, в 22-х у банка имеются штаб-квартиры, центральное подразделение находится в Екатеринбурге.

«Точка" — это прибыльный банк со своей банковской лицензией и качественной широкой клиентской базой в одном из самых перспективных сегментов — малого и среднего бизнеса. Несмотря на высокую турбулентность в экономике, банк закончил прошлый год с прибылью и продолжает демонстрировать положительную динамику, в том числе наращивая комиссионный доход. При этом универсальная лицензия позволяет "Точке" работать и с физлицами, что дает обширные возможности для развития бизнеса», — отметил председатель правления «Траста» Александр Соколов.

В феврале 2023 года Центробанк выдал «Точке» универсальную лицензию. До этого банк работал без собственной лицензии в формате мультибанковской платформы с филиалами в банке «Открытие» и «Киви банке».