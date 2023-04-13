Акции дня: бумаги банка «Санкт-Петербург» подорожали на щедрых дивидендах

Лучше рынка торговались акции банка «Санкт-Петербург» по итогам сессии на Мосбирже в четверг, 13 апреля. За день котировки обыкновенных акций поднялись на +6,66% до 157,21 рублей за штуку, а «префов» на +1,04% до 29,20 рублей за штуку.

«"Сбербанк" и "Банк Санкт- Петербург" рекомендовали дивиденды, существенно превысившие ожидания рынка и предполагающие двузначную дивидендную доходность. Оба при этом сохраняют запас прочности по достаточности капитала. Учитывая хорошие финансовые результаты, мы повышаем целевые цены по акциям "Сбербанка" и "Банка Санкт-Петербург" до 275 руб. и 180 руб. соответственно, оставляя в силе рейтинг "Покупать"», - прокомментировала аналитик ИБ «Синара» Ольга Найденова.

Ранее Совет директоров компании рекомендовал высокие выплаты по итогам 2022 года в размере 21,16 рублей на одну обыкновенную и 0,22 рублей на одну привилегированную акцию. Реестр закроется 10 мая, однако, чтобы получить выплаты с учетом праздников необходимо купить бумаги до 5 мая включительно. Банк уже выплачивал промежуточные дивиденды за первое полугодие 2022 года в размере 11,81 рублей на одну обыкновенную акцию.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,23% до 2544,28 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,77% до 982,94 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 21:29 мск составила 86,19 долларов за баррель (-1,31%). Российская валюта укреплялась – 81,77 руб. за доллар.