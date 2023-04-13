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S&P, Nasdaq и Dow: падение протокольного характера

Глеб Баранов
обозреватель Expert.ru
13 апреля 2023, 10:28

Основные фондовые индексы США закрыли вчера день в минус. Все надежды быков разрушили протоколы ФРС: чиновники ждут рецессии, вызванной банковским кризисом.

Seth Wenig/AP/TASS