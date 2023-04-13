S&P, Nasdaq и Dow: падение протокольного характера

Вчерашние торги американские фондовые индексы начали в хорошем плюсе: вышедшая с утра статистика по инфляции оказалась лучше прогнозов. Индекс потребительских цен (CPI) в марте вырос на 0,1% и прибавил 5% за год – ждали же 0,2% и 5,1% соответственно.

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