Вчерашние торги американские фондовые индексы начали в хорошем плюсе: вышедшая с утра статистика по инфляции оказалась лучше прогнозов. Индекс потребительских цен (CPI) в марте вырос на 0,1% и прибавил 5% за год – ждали же 0,2% и 5,1% соответственно.
S&P, Nasdaq и Dow: падение протокольного характера
Основные фондовые индексы США закрыли вчера день в минус. Все надежды быков разрушили протоколы ФРС: чиновники ждут рецессии, вызванной банковским кризисом.
Seth Wenig/AP/TASS
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