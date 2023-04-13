Аудитор Счетной палаты обратил внимание на высокую долю импортных технологий и оборудования в геологоразведке и добыче стратегического сырья

Аудитор Счетной палаты РФ Сергей Мамедов, выступая перед членами комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, рассказал, что на фоне ожидаемого роста потребностей в стратегическом сырье доля импортных технологий и профильного оборудования в секторе геологоразведки и добычи полезных ископаемых является весьма высокой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на текст выступления чиновника. Мамедов призвал парламентариев обратить особое внимание на эту проблему, добившись совместными усилиями ее исправления.

«В 2030 году прогнозируется существенный рост потребности во всех 17 видах стратегического сырья, в том числе критически важного. В то же время, доля импортозависимого оборудования и технологических решений в секторе геологоразведки и добычи полезных ископаемых является высокой и в ряде случаев превышает 80%», — цитирует спикера ТАСС.

Мамедов сообщил, указывает информагентство, что отмечается улучшение ситуации в части исполнения бюджетных назначений в части развития минерально-сырьевой базы. «Если в 2020 году оно составляло 91,8%, то в 2022 году уже более 99%», — сказал аудитор Счетной палаты, добавив, что результаты интеллектуальной деятельности в области воспроизводства и переработки твердых полезных ископаемых недостаточно востребованы.

К стратегическому сырью России относятся руды черных и цветных металлов, драгоценные и редкоземельные металлы, сурьма, алмазы, особо чистое кварцевое сырье, а также нефть и природный газ.