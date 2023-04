Главные американские банки потеряли за квартал полтриллиона долларов

Завтра начинают отчитываться за первый квартал главные американские банки: JPMorgan, Citi, Wells Fargo. Инвесторы не ждут от отчетности ничего хорошего. Банкиров подвели вкладчики: напуганные крахом трех банков в марте они бросились снимать деньги со счетов. Это и стало основной причиной рекордных убытков. Ожидается, что прибыль JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co. и Bank of America Corp. сократилась в годовом выражении на 521 млрд долларов, что является самыми крупными убытками за десятилетие. На первый квартал этого года из них пришлись, сообщает Bloomberg, 61 млрд долларов.

«Сейчас главной проблемой банков являются депозиты, причем, не только в марте, но и во всем квартале»,- считает аналитик Wells Fargo & Co. Майк Майо.