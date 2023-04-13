Главные американские банки потеряли за квартал полтриллиона долларов

Завтра начинают отчитываться за первый квартал главные американские банки: JPMorgan, Citi, Wells Fargo. Инвесторы не ждут от отчетности ничего хорошего. Банкиров подвели вкладчики: напуганные крахом трех банков в марте они бросились снимать деньги со счетов. Это и стало основной причиной рекордных убытков. Ожидается, что прибыль JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co. и Bank of America Corp. сократилась в годовом выражении на 521 млрд долларов, что является самыми крупными убытками за десятилетие. На первый квартал этого года из них пришлись, сообщает Bloomberg, 61 млрд долларов.

«Сейчас главной проблемой банков являются депозиты, причем, не только в марте, но и во всем квартале»,- считает аналитик Wells Fargo & Co. Майк Майо.

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Для небольших банков проблема вкладчиков имеет дополнительный нюанс: вкладчики хотят зарабатывать на своих деньгах больше, а после мартовского краха трех банков они сильно нервничают и нередко предпочитают просто снимать все деньги со счетов и относить их в банки побольше и, по их мнению, понадежнее.

Банковский кризис больно ударил и по акциям банков. Не удивительно, что KBW Bank Index, представляющий корзину акций 24 крупных банков США, в этом году уже снизился на 19%, а в марте его падение составило еще больше – 25%. Больше всего потеряли региональные банки. Например, акции First Republic Bank обвалились на 89%.

Справедливости ради следует сказать, что мартовская атака вкладчиков на банки стала кульминацией процесса, начавшегося еще в начале прошлого года. Именно тогда появились первые признаки снижения объема депозитов. Объяснение лежало на поверхности – инфляция съедала сбережения вкладчиков, а большинство банков платили им очень низкие проценты на вклады. Не удивительно, что в марте как физические вкладчики, так и компании переводили деньги в фонды денежного рынка, где процентные ставки были выше банковских. Сейчас активы этих фондов превысили рекордные 5,2 трлн долларов и выросли в годовом выражении на 13,3%.

Банки вынуждены тоже повышать процентные ставки. При этом они дают своим вкладчикам и рекордный чистый процентный доход. Аналитиков беспокоит, что необходимость платить больше вкладчикам негативно скажется на доходах банков.

Когда депозиты били рекорды, многие кредитные банки предпочитали вкладывать эти дополнительные средства в безопасные активы в ожидании роста спроса на кредиты. Когда ФРС начала агрессивно поднимать учетную ставку, стоимость этих активов пошла вниз. Тем не менее, большинство американских банков не торопятся от них избавляться и делают это лишь в случаях крайней необходимости. Здесь следует также иметь в виду, что мартовский крах трех региональных кредитных банков привел к ралли американских гособлигаций, что по идее тоже должно несколько компенсировать потери хотя бы по части акций.

Несмотря на недавнюю волатильтность банки предупреждают, что в первом квартале торговые доходы скорее всего снизятся в годовом выражении. Отчетность пятерки крупнейших американских банков, включающих JPMorgan, Bank of America, Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley, скорее всего покажет, сообщает Bloomberg, снижение торгового дохода на 3,2 млрд долларов или 10% до 29,9 млрд долларов. Эти банки также предупредили, что мартовские потрясения на финансовых рынках продлили период замедления заключения сделок. Доходы от этой деятельности пятерки крупнейших банков, по прогнозам, снизятся в первом квартале на 25% по сравнению с январем-мартом 2022 года.