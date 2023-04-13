Белоруссия хочет и готова производить компоненты для авиации России

О готовности наладить выпуск компонентов для российских самолетов в Белоруссии заявил ее президент Александр Лукашенко на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщил ТАСС.

«Мы, сохранив необходимые компетенции и производственные мощности в Беларуси, готовы наладить выпуск ряда компонентов», — цитирует информагентство Лукашенко, сообщившего также, что Белоруссия на настоящий момент уже производят почти полтысячи деталей для российских самолетов.

Помимо этого, как сообщает ТАСС, президент РБ сделал акцент на необходимости применения в совместной работе информационных технологий и возможностей цифровой экономики. «Наши возможности вы знаете, если мы здесь скоорерируемся — значит получим хороший эффект на перспективу», — сказал он.

Политики обсудили возвращение Казанского авиационного завода к массовому производству пассажирского самолета Ту-214. Ранее, как напоминает ТАСС, в Белоруссии сообщили, что между Казанским авиационным заводом и Минском заводом гражданской авиации N°407 достигнуто соглашение о подписании дорожной карты на производство комплектующих для указанного воздушного судна.

Россия и Республика Беларусь объединились в Союзное государство, имеющее целью максимальную взаимоинтеграцию в важнейших сферах политической, общественной, административной и культурной деятельности.

