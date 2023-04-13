ФРС: рецессия в США в этом году все-таки будет

«Минутки» ФРС – это протокол заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC), на котором руководство главного американского банка и принимает все важные решения. Из протокола мартовского заседания ФРС следует, что на нем обсуждались последствия краха Silicon Valley Bank и прочие потрясения в финансовом секторе. Несмотря на заявление вице-председателя ФРС по надзору Майкла Барра о том, что у банковского сектора Соединенных Штатов все в порядке, экономисты, выступавшие с докладом о банковском кризисе, предупредили, что экономика понесет урон от банковских потрясений. В протоколе заседания подчеркивалось, что экономические последствия мартовского кризиса приведут к легкой рецессии, очевидно, во второй половине этого года и что восстановление займет два следующих года. Как следует из «минуток», в ФРС ждут в 2023 году чисто символический рост ВВП на 0,4%. Это означает, что во второй половине года вполне может быть рецессия.

На мартовском заседании FOMC ключевую ставку подняли на низкие в сравнении с прошлым годом 0,25%. Это было, кстати, 9-е поднятие ставки за год, в результате которого она сейчас составляет 4.75%-5%. Такой высокой учетной ставки в Америке не было с конца 2007 года, т.е. 15 лет.