ФРС: рецессия в США в этом году все-таки будет

«Минутки» ФРС – это протокол заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC), на котором руководство главного американского банка и принимает все важные решения. Из протокола мартовского заседания ФРС следует, что на нем обсуждались последствия краха Silicon Valley Bank и прочие потрясения в финансовом секторе. Несмотря на заявление вице-председателя ФРС по надзору Майкла Барра о том, что у банковского сектора Соединенных Штатов все в порядке, экономисты, выступавшие с докладом о банковском кризисе, предупредили, что экономика понесет урон от банковских потрясений. В протоколе заседания подчеркивалось, что экономические последствия мартовского кризиса приведут к легкой рецессии, очевидно, во второй половине этого года и что восстановление займет два следующих года. Как следует из «минуток», в ФРС ждут в 2023 году чисто символический рост ВВП на 0,4%. Это означает, что во второй половине года вполне может быть рецессия.
На мартовском заседании FOMC ключевую ставку подняли на низкие в сравнении с прошлым годом 0,25%. Это было, кстати, 9-е поднятие ставки за год, в результате которого она сейчас составляет 4.75%-5%. Такой высокой учетной ставки в Америке не было с конца 2007 года, т.е. 15 лет.
ФРС подняла ставку менее чем через две недели после краха Silicon Valley Bank, который в то время считался 17-м по размерам активов банком в США. Вскоре за ним обанкротились еще два региональных банка. Центробанку пришлось срочно создавать кредитные линии для поддержки американских банков, чтобы они смогли продолжить работать.
После заседания FOMC в прошлом месяце поведение инфляции, которая постепенно замедляется, более-менее удовлетворяет ФРС. Однако тревога за общее состояние экономики и особенно в свете проблем банков остается высокой. Участники совещания, говорится в «минутках», констатировали сохранение большой неопределенности. Они также признали, что пока еще не знают, как решать проблемы.
Несмотря на наличие оппозиции на заседании было принято решение об очередном поднятии учетной ставки, правда, менее агрессивном, чем раньше – на 25 базисных пунктов. Это свидетельствует о том, что при нынешней обстановке в экономике США ФРС продолжает считать инфляцию, которую центробанк должен снизить до 2%, главным врагом. Кстати, из «минуток» следует, что было и предложение поднять ставку на 0,5%, но от него после обсуждения отказались.
Главным показателем инфляции, на который смотрят участники заседаний FOMC, является базовый ценовой индекс расходов на личное потребление. Он прибавил в феврале лишь 0,3%, значительно меньше, чем ожидалось, и достиг 4,6%. Индекс потребительских цен (CPI) вырос в марте еще меньше – на 0,1%.
С инфляционного фронта тем временем пришли плохие новости. Ежемесячное исследование сотрудников нью-йоркского отделения ФРС показало, что в марте инфляционные ожидания на следующий год повысились на полпроцента и составили 4,75%. По состоянию на 12 апреля, вероятность поднятия учетной ставки в мае еще раз на 0,25 составляла на рынках 72%.